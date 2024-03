Brasil convoca reunião do G20 na ONU em setembro

A- A+

Os chanceleres do G20 se reunirão em 26 de setembro em Nova York com representantes do resto do mundo na semana de alto nível da Assembleia-Geral da ONU nesta cidade americana, anunciou nesta terça-feira (12) a representação do Brasil, que preside temporariamente o grupo.

"Teremos uma reunião ministerial na sede da ONU com a participação de todos os países-membros" para realizar uma "discussão importante" sobre os principais assuntos que o Brasil levou à agenda do grupo, disse o diplomata Mauricio Lyrio, sherpa brasileiro do G20.

"É uma oportunidade sem precedentes para que o G20 reúna forças com todos os membros da ONU com o objetivo de realizar um chamado à ação" em favor da reforma das instituições de governança global, entre elas a ONU e, particularmente, o Conselho de Segurança, mas também em assuntos da agenda como a fome, a pobreza e as mudanças climáticas.

O Brasil considera que o G20 tem "um papel importante para ajudar a comunidade internacional" a propor soluções para os "numerosos desafios" que o planeta enfrenta.

"O mundo enfrenta múltiplas crises que agravam umas às outras. A solução requer uma cooperação internacional forte", disse o diplomata em uma reunião informal da Assembleia-Geral da ONU.

"Se tivéssemos que resumir o atual desafio global em uma só palavra seria desigualdade [...] que é a causa profunda de várias crises e enfrentamentos e o principal fator de agravamento", assegurou o diplomata e escritor.

O G20, que reúne as economias mais avançadas do mundo, "não dispõe das ferramentas, nem dos membros para substituir um fórum multilateral estabelecido. Mas tem o papel de agir como um canal para reunir vontade política rumo a mudanças concretas", disse.

Um dos objetivos da presidência brasileira do grupo é a criação de uma Aliança Mundial para lutar contra a pobreza e a fome, uma resposta coordenada à mudança climática, fortalecer o multilateralismo e reformar as instituições de governança mundial, que refletem "a realidade atual" do mundo.

