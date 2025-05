Brasil descobre 2,6 mil novas cavernas nos últimos dois anos

A- A+

O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, (ICMBio/Cecav) registrou 2.668 novas cavernas no território brasileiro nos anos de 2023 e 2024.



Essas descobertas fazem o país chegar a um total de 26.046 cavidades naturais subterrâneas e representam um aumento de 11,41% em relação a 2022.

A descoberta das novas cavernas foi divulgada no Anuário Estatístico do Patrimônio Espeleológico Brasileiro 2023-2024, que acaba de ser publicado pelo ICMBio/Cecav.

"Desde a edição de 2022 do Anuário Estatístico do Patrimônio Espeleológico Brasileiro, foram registradas 2.668 novas cavernas, evidenciando um ritmo constante de descobertas e mapeamento. Em média, foram aproximadamente 1.335 cavernas cadastradas anualmente ao longo dos últimos 15 anos, o que demonstra o crescente empenho e avanço da pesquisa espeleológica no país", afirmou o coordenador do ICMBio/Cecav, Jocy Cruz.

Minas Gerais é o estado com o maior número de cavernas conhecidas: 12.911, que representam 49,57% do total no país. Em seguida está o Pará, 3.224 cavernas (12,38%), Bahia, 2.017 cavernas (7,74%), Rio Grande do Norte, 1.373 cavernas (5,27%) e Goiás, com 1.136 cavernas (4,36%). Esses cinco estados concentram 80% das cavidades naturais subterrâneas catalogadas no Brasil.

Estados com mais cavernas

Minas Gerais: 12.911

Pará: 3.224

Bahia: 2.017

Rio Grande do Norte: 1.373

Goiás: 1.136

O Cerrado é o bioma com mais cavernas catalogadas: 12.008, que representam 46,10%. Já o Pampa e o Pantanal concentram as menores quantidades, com menos de 1% do total, sendo 38 e 12 registros, respectivamente.

De acordo com o ICMBio, a importância das cavernas consiste no armazenamento da água, proteção e conservação de minerais raros e seu papel de morada para diversas espécies, muitas delas endêmicas.

Esses ambientes naturais subterrâneos também são considerados como laboratórios nos quais pode-se entender, por exemplo, como as mudanças do clima estão impactando o meio ambiente.

Ainda segundo o ICMBio/Cecav, o número de pesquisas científicas relacionadas a cavernas aumentou 280% ao longo dos últimos 16 anos.

