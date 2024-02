Brasil deve ter até 4,2 milhões de casos de dengue em 2024, prevê secretária do Ministério da Saúde

A- A+

O Brasil pode bater a marca de 4,2 milhões de casos de dengue neste ano, um recorde, afirmou a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, nesta sexta-feira.



A vacinação contra a doença foi iniciada no Distrito Federal nesta sexta-feira (9) e deve ser ampliada para municípios de nove estados até o final de fevereiro.



O ministério anunciou que a aplicação será dividida por grupos devido à pequena quantidade de doses, começando por crianças de 10 e 11 anos. A previsão é vacinar em 2024 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em 521 municípios.

Segundo a pasta, a "escolha pelo início da imunização nas crianças de 10 a 11 anos também é baseada no maior índice de hospitalização por dengue dentro da faixa etária de 10 a 14 anos". Neste mês, as doses serão distribuídas para 60% do total, ou seja, 315 cidades.



O lote de 712 mil doses, que chegou no país em janeiro, será enviado aos seguintes estados, além do Distrito Federal: Goiás, Bahia, Acre, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo e Maranhão.







O governo afirma que irá enviar as doses para 100% dos 521 municípios até a primeira quinzena de março. — Estamos vendo uma antecipação de casos que não tínhamos visto nas outras epidemias de dengue. Geralmente, os casos são fim de março e começo de abril — disse a secretária.



— Com isso, temos muitas crianças e adolescentes que nunca tinham entrado em contato com o vírus. Maciel esclareceu que a definição dos municípios priorizados para receber as doses em fevereiro considerou a maior circulação do sorotipo 2 da doença, que causa quadros mais graves.

