IMUNIZANTES Brasil doa 100 mil doses de vacina contra poliomielite para a Palestina A doação das doses da vacina são uma parceria do Brasil e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou à Palestina 100 mil doses de vacina contra a poliomielite Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a doação é ação humanitária do Planalto para auxiliar vítimas do conflito contra Israel.

O Itamaraty disse também que o envio das doses não afeta os estoques do Sistema Único de Saúde (SUS) e ajuda a combater a falta de medicamentos contra a poliomielite no território palestino.

A doação das doses da vacina são uma parceria do Itamaraty com o Ministério da Saúde, a Receita Federal, a Embaixada do Brasil em Israel e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

