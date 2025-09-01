Seg, 01 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda01/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Meio Ambiente

Brasil emitirá visto eletrônico gratuito para participantes da COP30

Emissão do e-Visto deve agilizar processo de entrada no país

Reportar Erro
COP30 - proposta é que o chamado e-Visto sirva para agilizar o processo de entrada no paísCOP30 - proposta é que o chamado e-Visto sirva para agilizar o processo de entrada no país - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Brasil vai emitir vistos eletrônicos gratuitos para cidadãos dos países participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém em novembro. 

A proposta é que o chamado e-Visto sirva para agilizar o processo de entrada no país.

Com a medida, cidadãos de nacionalidades com exigência de visto para vir ao Brasil farão a solicitação de maneira digital, sem necessidade de comparecer ao consulado brasileiro em seu país. Até então, esse tipo de requerimento só era permitido para norte-americanos, canadenses e australianos.

Para a Secretaria Extraordinária para a COP30, o sistema de vistos eletrônicos para a conferência reforça o compromisso do governo brasileiro em assegurar que todos os representantes credenciados tenham condições efetivas de participação e possam receber, sem custos e com agilidade, a documentação necessária para a viagem.

Leia também

• COP30: agenda a favor do planeta

• Fundos sustentáveis crescem 48% em ano de COP30, mas representatividade no total é tímida

Entenda
Para solicitar o e-Visto, é necessário receber o aceite de participação na COP30, emitido pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). A emissão é gratuita para todos que receberem a confirmação do credenciamento.

A recomendação é que o pedido seja feito assim que o aceite for recebido. O prazo máximo para fazer a solicitação é 10 de novembro, enquanto o tempo previsto entre a submissão do pedido e a emissão do documento é de dez dias úteis.

O e-Visto COP30 é válido até 31 de dezembro de 2025 e permite múltiplas entradas no país dentro do período.

O documento deve ser apresentado na chegada ao país, em formato digital ou impresso. Menores de 18 anos devem solicitar o visto físico em consulado.

Confira o passo a passo para solicitar o e-Visto:

1. Confirme sua elegibilidade

2. Acesse o Portal de Solicitação

3. Prepare os documentos necessários

4. Preencha o formulário online

5. Envie a solicitação

6. Aguarde o processamento

7. Receba seu e-Visto

8. Entrada no Brasil

Reportar Erro

Veja também

Newsletter