Guerra no Oriente Médio Brasil encaminhará nova lista de brasileiros e parentes palestinos a Israel e Egito semana que vem Primeira versão da lista tem mais de 50 pessoas, mas número pode mudar

O governo Lula pretende apresentar uma nova lista de brasileiros e familiares palestinos que estão na Faixa de Gaza e querem vir para o Brasil, na próxima semana, a Israel e Egito.

Pouco mais de 50 pessoas estão nessa segunda leva, mas o número pode ser reduzido com a checagem de documentos e o cumprimento das condições exigidas por autoridades israelenses e egípcias.

Na última segunda-feira, um grupo de 32 brasileiros e parentes palestinos chegou ao Brasil em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). O grupo aguardou por mais de duas semanas autorização para que pudesse atravessar a fronteira entre Gaza e o Egito e, com isso, sair da zona de conflito entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas.

Ao serem recebidos pessoalmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alguns pediram que o governo elaborasse uma nova lista. Nesta quinta-feira, em uma conversa telefônica, Lula comunicou ao presidente de Israel, Isaac Herzog, que o Brasil encaminhará nomes de mais pessoas que querem vir para o Brasil.

Segundo interlocutores da área diplomática, o Brasil está disposto a conceder nacionalidade a palestinos que não são parentes de primeiro grau de brasileiros, para permitir o ingresso no país. Porém, a lista deve seguir os critérios estabelecidos pelas nações que controlam a fronteira.

Dos cerca de 7 mil estrangeiros que estavam na Faixa de Gaza quando o conflito começou — no dia 7 de outubro, o Hamas realizou ataques terroristas a Israel, que reagiu com bombardeios na região — restam pelo menos 3,5 mil pessoas de outras nacionalidades no local.

Como a capacidade de atendimento do posto de fronteira é de apenas 500 pessoas por dia, a passagem dos brasileiros e palestinos que estarão na próxima lista deve demorar em torno de duas semanas.

