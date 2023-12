Brasil envia 11 toneladas de alimentos para atender população em Gaza; veja vídeos

A- A+

Na tarde deste sábado, o Governo Federal realizou mais um voo em apoio à população que sofre com os conflitos no Oriente Médio. A aeronave KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro com destino ao Egito. A previsão de pouso, em Al-Arish, é para a manhã da próxima terça-feira (12).

O Governo Federal enviou, para Gaza, 11 toneladas de alimentos para atender populações em situação de emergência pública. A iniciativa é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores.

Veja o vídeo:



É previsto que a aeronave faça paradas técnicas na Base Aérea do Recife em Cabo Verde; em Lisboa, Portugal; em Atenas, Grécia; e no Cairo, no Egito, até chegar ao destino final que é Al-Arish, também no Egito, onde os mantimentos serão descarregados.

Veja também

Mundo Presidente da Guiana diz que não é contra conversas sobre Essequibo