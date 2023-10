A- A+

ataques terroristas Brasil espera consenso do Conselho de Segurança da ONU para se posicionar sobre Hamas Não há previsão de nova reunião, mas embaixador Sérgio Danese realiza consultas com os países-membros

O governo brasileiro está aguardando um consenso do Conselho de Segurança da ONU para se posicionar sobre o status político do Hamas, responsável pelo ataque a Israel. O secretário para África e Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores, Carlos Sergio Duarte, disse que uma classificação do grupo como terrorista dependerá do diálogo entre os membros.

"O presidente do Conselho de Segurança, Sérgio Danese, está engajado em consultas com os membros. Cada um desses membros tem suas posições em relação ao conflito. Não há uma indicação clara de quando poderá haver outra reunião. O embaixador está empenhado em obter consensos possíveis dentro do Conselho de Segurança."

Carlos Duarte lembrou que o Brasil condenou, em nota, os ataques terroristas. No entanto, não o Hamas não foi citado nas declarações.

"Os desdobramentos políticos estão sendo tratados pelo Conselho de Segurança. O Brasil está tratando do assunto do âmbito do Conselho de Segurança. Do ponto de vista imediato, o Brasil expressou sua preocupação" completou Duarte.

O Conselho de Segurança da ONU tem poder de adotar medidas para manter paz e segurança internacionais, como sanções a países considerados culpados em conflitos armados.

