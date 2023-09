A- A+

SAÚDE Brasil está entre os países com a menor confiança corporal do mundo; conheça a lista Malta, Taiwan e Bangladesh lideram a lista de lugares com as pessoas mais felizes e confortáveis com a própria imagem

O Brasil está entre os países com menos confiança no corpo do mundo, segundo um estudo realizado por cientistas da Universidade Anglia Ruskin, na Inglaterra. E não para por aí, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, China e França também estão entre os lugares onde as pessoas se sentem menos confortáveis com seus corpos.

A Austrália foi o país número um entre os descontentes, seguido por Índia e Reino Unido. Para o estudo, os pesquisadores ouviram mais de 56 mil pessoas de 65 países sobre a sua imagem corporal.

Na outra ponta da lista, Malta, Taiwan, Bangladesh e Cazaquistão lideraram a lista como os países com maior confiança sobre o corpo. Pesquisas anteriores encontraram uma ligação entre altos níveis de apreciação corporal e uma série de características positivas de bem-estar, incluindo melhoria da autoestima e hábitos alimentares saudáveis.

Os pesquisadores pediram que os entrevistados avaliassem até que ponto concordavam com dez afirmações, incluindo “eu respeito o meu corpo” e “aprecio as características diferentes e únicas do meu corpo”. No geral, os resultados revelaram que ter uma imagem corporal mais positiva estava fortemente associada a um melhor bem-estar psicológico e satisfação com a vida.

“Este é um dos maiores estudos sobre imagem corporal já realizados. A nossa descoberta de que uma maior valorização do corpo está associada a um melhor bem-estar psicológico destaca a importância de desenvolver formas de promover uma imagem corporal mais positiva a nível global”, afirmou o professor Viren Swami, principal autor do estudo.



O estudo também concluiu que, em todos os países, a valorização do corpo era maior nas pessoas que viviam em áreas rurais, bem como nas que eram solteiras.

“As pessoas nas zonas rurais podem se beneficiar de estar na natureza, o que pesquisas anteriores também demonstraram estar ligadas a uma imagem corporal positiva, além disso, elas sentem uma pressão mais forte para se conformarem aos ideais corporais promovidos pela sociedade ocidental, e também é notável que as pessoas de países considerados culturalmente diferentes dos Estados Unidos parecem ter uma apreciação corporal amplamente maior”, disse Swami.

Os investigadores esperam que as descobertas encorajem as autoridades de todo o mundo a promover uma imagem corporal mais positiva.

10 países com maior confiança corporal

Malta

Taiwan

Bangladesh

Cazaquistão

Coreia do Sul

Filipinas

Egito

Iraque

Polônia

África do Sul

10 países menos confiantes no corpo

Austrália

Índia

Reino Unido

Irlanda

Ucrânia

Alemanha

EUA

China

França

Brasil

