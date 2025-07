A- A+

saúde Brasil inaugura a maior biofábrica de mosquitos do mundo para combater dengue, zika e chikungunya Nova unidade no Paraná poderá produzir até 100 milhões de ovos por semana de Aedes aegypti com bactéria que impede a transmissão de arboviroses

Por meio do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e do World Mosquito Program (WMP), o Brasil acaba de inaugurar a maior biofábrica de mosquitos do mundo. A Wolbito do Brasil, instalada em Curitiba (PR), foi lançada no sábado (19) e será responsável pela produção em larga escala de mosquitos Aedes aegypti inoculados com a bactéria Wolbachia, capazes de bloquear a transmissão dos vírus da dengue, zika e chikungunya.

Pode parecer estranho à primeira vista, mas esses mosquitos, longe de serem uma ameaça, são "do bem". Eles serão enviados a municípios com alta incidência dessas doenças, ajudando a conter surtos e epidemias.

A fábrica já conta com cerca de 70 funcionários e tem capacidade para produzir até 100 milhões de ovos por semana, número suficiente para abastecer amplas áreas urbanas. Inicialmente, a produção será destinada exclusivamente ao Ministério da Saúde.

Segundo a Agência Brasil, o método é testado no país desde 2014, com liberações pioneiras em Tubiacanga e Jurujuba, bairros do Rio de Janeiro e de Niterói (RJ), respectivamente. O programa já mostrou resultados promissores, com redução de até 96% nos casos de dengue em áreas tratadas, como apontado por pesquisas recentes da Fiocruz.

A técnica utilizada não envolve mosquitos transgênicos e é considerada segura e sustentável. Vale pontuar, no entanto, que a biofábrica é uma ação complementar a outras medidas de controle, como a eliminação de criadouros e o uso de larvicidas, e depende da colaboração da população.

Para entender melhor o funcionamento do método: ao serem liberados no ambiente, os mosquitos com Wolbachia cruzam com os Aedes locais e transmitem a bactéria a seus descendentes. Com isso, a capacidade de transmitir arboviroses se reduz drasticamente.

Estudos mostram que a Wolbachia está naturalmente presente em cerca de 60% dos insetos do planeta, mas não no Aedes aegypti. Desde o início da década de 2010, cientistas conseguiram introduzir com sucesso a bactéria nesses mosquitos em laboratório, sem alterar seu DNA.

No Aedes aegypti, a presença da Wolbachia impede a multiplicação dos vírus dentro do organismo do mosquito, além de favorecer sua reprodução, o que acelera a disseminação da bactéria na natureza. O método, hoje presente em 14 países, representa uma das maiores apostas da ciência contra arboviroses.

