Monitoramento de Arboviroses Brasil já supera marca de 2 mil mortes por dengue neste ano São Paulo é o estado com maior número de óbitos registrados

O Brasil ultrapassou a marca de 2.197 mortes causadas pela dengue em 2024, segundo dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. No total, outras 2.276 mortes estão em investigação.

O número de mortes causadas pela dengue neste ano é recorde na série histórica feita pelo Ministério da Saúde desde 2000. Até então, a maior quantidade registrada tinha sido em 2023, com 1.179 óbitos confirmados.

Em meio à alta histórica da doença, o País também bateu recorde de casos, com 4,3 milhões de casos confirmados neste ano. A marca anterior era 1.688.688 casos confirmados em 2015.

Apesar dos números recordes, as últimas semanas registraram uma tendência de baixa nos casos da doença.Segundo o Ministério da Saúde, 21 estados e o DF estão com índice de queda ou estabilidade de dengue.

A maioria dos óbitos foram registrados em São Paulo (576), seguida de Minas Gerais (342), Distrito Federal (308), Paraná e Goiás (152).

A campanha de imunização contra a dengue foi ampliada na semana passada. O Ministério da Saúde anunciou que 625 novos municípios receberão vacinas contra a doença transmitida pelo mosquito.

No total, 1330 cidades já têm imunizantes.

