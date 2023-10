Brasil levará 15 estrangeiros em voo de repatriação da FAB

A- A+

O chanceler Mauro Vieira afirmou, nesta quarta-feira (18), que o Brasil vai ajudar na repatriação de 15 estrangeiros que pediram ajuda ao governo brasileiro para sair de Israel. Ele disse que são bolivianos, argentinos, paraguaios e uruguaios, que serão transportados em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB).

"Estamos agora pendente da outra vertente da operação. Há 32 brasileiros em Gaza" disse Vieira.

Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza aguardam a abertura da fronteira com o Egito. Veículos foram contratados pelo Itamaraty para levar essas pessoas para o aeroporto do Cairo, para embarcarem em um avião de FAB e virem para o Brasil.

Uma aeronave da FAB com ajuda humanitária para Gaza passará por Al-Arish, a nordeste do Cairo, e depois seguirá para a capital do Egito. A tripulação vai aguardar o transporte dos brasileiros que estão na Faixa de Gaza.

Diante da complexidade da situação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem se dialogando com líderes para tentar uma encontrar uma solução. Na terça-feira (17), Lula conversou com os presidentes do Irã, Ebrahim Raisi, e da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan.

O presidente brasileiro comentou, nesta manhã, o ataque ao Hospital Baptista Al-Ahli, em Gaza. Em uma rede social, Lula disse que a explosão é "uma tragédia injustificável".

"Guerras não fazem nenhum sentido. Vidas perdidas para sempre. Hospitais, casas, escolas, construídas com tanto sacrifício, destruídas em instantes. Refaço este apelo. Os inocentes não podem pagar pela insanidade da guerra".

O chanceler Mauro Vieira fez um apelo na terça-feira, pela segunda vez em menos de uma semana, ao seu homólogo egípcio, Sameh Shoukry, para que o país abra a fronteira com a Faixa de Gaza, para permitir que brasileiros e estrangeiros possam sair da região de conflito.

Nesta quarta-feira, a operação "Voltando em paz" realiza o sétimo voo de repatriação de brasileiros de Israel. A aeronave KC-30 (Airbus A330 200) pousou em Tel Aviv, às 15h07, para o embarque de mais nacionais. Desde o início do conflito entre israelenses e o grupo extremista palestino Hamas, a FAB trouxe para o Brasil cerca de 1100 pessoas.

O Brasil preside, neste mês, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). O órgão se reuniu na quarta-feira, em Nova York, em busca de um acordo. Os Estados Unidos vetaram o texto brasileiro e, por isso, a proposta de resolução apresentada foi rejeitada.

Veja também

ISRAEL Brasil 'condena de forma veemente' bombardeio de hospital em Gaza