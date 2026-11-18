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SAÚDE Brasil mantém eliminação do sarampo após avanço da doença em países das Américas Reconhecimento ocorre quando Bolívia, México e Estados Unidos, perdem o status de eliminação da doença

O Brasil manteve o status de país livre da circulação endêmica do sarampo, recuperado em 2024. O reconhecimento dos esforços brasileiros pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) ocorre quando outros países das Américas, como Bolívia, México e Estados Unidos, perderam o status de eliminação da doença após registrarem circulação do vírus por 12 meses ininterruptos.

Segundo o Ministério da Saúde, a manutenção do status é resultado do fortalecimento da vigilância epidemiológica e da retomada da vacinação.

“Os Estados Unidos perderam o certificado de país livre do sarampo após 26 anos, com mais de 5 mil casos e seis mortes registrados em 2026, todas entre pessoas não vacinadas. O cenário reforça o alerta para o Brasil, já que o sarampo é uma das doenças mais contagiosas entre os seres humanos. Para evitar a reintrodução do vírus no país, é fundamental manter a caderneta de vacinação atualizada e seguir as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O Brasil perdeu a certificação em 2019, quando registrou 21,7 mil casos da doença, maior número da série recente. Desde então, os registros caíram de forma acentuada. Em 2023, não houve casos confirmados, e o último óbito foi registrado em 2021.

Em 2026, até o momento, o país registra 70 casos confirmados de sarampo, número 99,7% menor que o do pico de 2019. Os registros estão associados à importação do vírus e se concentram em São Paulo (35 casos), Tabatinga (9), Benjamin Constant (7), Atalaia do Norte (6), São Paulo de Olivença (4) e Rio Branco (2). Ainda segundo a pasta, nessas localidades, o Ministério atua em conjunto com estados e municípios na busca ativa de casos suspeitos, investigação epidemiológica, monitoramento de contatos e vacinação de bloqueio.





Quem pode se vacinar contra o sarampo?

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba, é aplicada em duas doses, a primeira aos 12 meses de idade e a segunda aos 15. O PNI oferece ainda a proteção de forma gratuita para pessoas de até 59 anos que não tenham sido vacinadas.

No entanto, em algumas localidades, o Ministério da Saúde orientou, neste ano, a aplicação de uma “dose zero” da vacina para os bebês entre os 6 a 11 meses de vida, que não substitui as duas aplicações futuras.

São eles: São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo e Santo André, no estado paulista, e Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga, no Amazonas, incluindo os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) Alto Rio Solimões, Alto Rio Juruá, Vale do Javari, Alto Rio Purus, Médio Rio Solimões e Afluentes, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Vilhena, Porto Velho e Alto Rio Negro.

O que diz a OPAS sobre o cenário internacional?

A Região das Américas, primeira do mundo a eliminar o sarampo, recuperou o status de eliminação em 2024, após interromper a transmissão endêmica na Venezuela e no Brasil. Em novembro de 2025, porém, perdeu novamente esse reconhecimento, após a transmissão sustentada no Canadá. Em 2026, Bolívia, México e Estados Unidos também perderam o status de países livres da doença.

Até 13 de novembro de 2026, a Região das Américas havia registrado 58,2 mil casos confirmados de sarampo e 82 mortes. A Guatemala concentra o maior número de registros, com 34,9 mil casos (59,5%), seguida pelo México, com 14,1 mil (24%), e pelos Estados Unidos, com 5,4 mil (9,2%). Também foram registrados 3 mil casos no Peru, 1,1 mil no Canadá e 120 na Bolívia.

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