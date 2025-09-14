A- A+

defesa dos animais Brasil Nas Ruas: ato pede criminalização de violência contra animais de grande porte A expectativa é de que a manifestação pressione deputados federais, senadores e o presidente da República a aprovarem mudanças no Projeto de Lei 347/2003, para incluir novas tipificações de crimes e enrijecer as punições

Neste domingo (14), o Marco Zero do Recife foi palco do Ato Brasil Nas Ruas, movimento nacional que pede justiça pelo cavalo Jack, que foi brutalmente mutilado pelo tutor no município de Bananal, em São Paulo.

O ato no Recife se soma a uma mobilização nacional, que reuniu mais de 20 capitais e cidades brasileiras, e também pediu o aumento das penas para quem comete crimes contra animais.

A expectativa é de que a manifestação pressione deputados federais, senadores e o presidente da República a aprovarem mudanças no Projeto de Lei 347/2003, para incluir novas tipificações de crimes e enrijecer as punições previstas na legislação de proteção animal.

Justiça para Jack

Goretti Queiroz, ativista pioneira no resgate de animais de grande porte no Recife e na Região Metropolitana, comandou a ação. Referência na causa animal, ela já retirou, de forma independente, mais de 500 cavalos das ruas, em sua maioria vítimas de maus-tratos e abandono.

“O Brasil inteiro está reunido, hoje, nesse evento. Em 2020 tivemos a sanção de uma lei que penalizou com até 5 anos de cadeia crimes contra cães e gatos. Mas, infelizmente, a questão dos animais de grande porte não foi incluída nessa legislação. Agora, nós temos tramitando em Brasília o projeto 347, que criminaliza maus-tratos contra animais de grande e estabelece a pena de até 5 anos de prisão”, explicou Goretti.

“O Brasil inteiro assistiu estarrecido o caso do cavalo Jack, lá na cidade de Bananal, em São Paulo, aue teve suas quatro patas decepadas, ainda em vida. Esse cavalo morreu sangrando e nós queremos que esse sangue não seja em vão, que não seja mais im fato lamentável que existe no Brasil, mas que seja o fim de crimes contra animais de grande porte”, completou a ativista.

Leis eficazes

Para Cláudio Braga, coordenador do Fórum Estadual de Bem-estar e Defesa Animal (Febema), órgão que monitora a criação e execução de políticas públicas em defesa dos animais, ainda existem desafios a serem contornados dentro da causa animal em Pernambuco.

“Precisamos avançar no mecanismo de acompanhamento das poucas políticas que já temos e implementar novas políticas. Então, para a gente da Febema, é muito importante estar em cima, cobrando essas leis, para que realmente punam aqueles que praticam a crueldade contra os animais, que pode se manifestar de várias formas”, afirmou Braga.

