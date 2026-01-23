Brasil permanece com alertas vermelho, laranja e amarelo para chuvas
Das cinco regiões, apenas os Estados do Sul estão fora dos alertas, que valem até o próximo sábado, 24
Leia também
• País com maioria das regiões em alerta de chuvas intensas nesta quarta (21)
• Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Sertão de Pernambuco; Apac reforça tendência
Três Estados dos Sudeste permanecem sob alerta vermelho para chuvas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu alertas de chuvas para diversas regiões do País, com áreas em amarelo, laranja e vermelha, indicando diferentes níveis de risco com as precipitações.
Das cinco regiões, apenas os Estados do Sul estão fora dos alertas, que valem até o próximo sábado, 24.
No alerta vermelho, "estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana", de acordo com o Inmet.
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Espírito Santo
No alerta amarelo, que indica risco potencial, estão incluídas áreas das seguintes localidades:
Amapá
Alagoas
Ceará
Mato Grosso do Sul
Paraíba
Pernambuco
Rio Grande do Norte
Sergipe
Roraima
Já o alerta laranja, que representa risco mais elevado e possibilidade de danos, atinge regiões das seguintes localidades:
Goiás
Pará
Bahia
Tocantins
Maranhão
Mato Grosso
Acre
Amazonas
Rondônia
Piauí
Roraima
Amapá
São Paulo
Mato Grosso do Sul
Distrito Federal
Nesta situação, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, com precipitações esperadas de 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia.
Em acordo com os alertas emitidos pelo Inmet,a previsão indica continuidade das chuvas até o fim da semana, em razão do segundo evento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026, que permanece ativo sobre a região Sudeste até sábado, 24.