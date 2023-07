Brasil registra recorde de estupros em 2022, mais de oito por hora

O Brasil registrou no ano passado o número recorde de mais de oito estupros por hora, em média, 61,4% deles cometidos contra menores de 14 anos, de acordo com um relatório publicado nesta quinta-feira (20) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

A organização contabilizou 74.930 estupros em 2022, um aumento de 8,2% em relação a 2021. Em mais de um em cada dez casos (10,4%), as vítimas eram crianças de menos de quatro anos.

Os dados foram compilados a partir de documentos oficiais, incluindo boletins policiais.

Mais de dois terços dos estupros (68,3%) ocorreram nas residências das vítimas. E a grande maioria das vítimas de 0 a 13 anos de idade foi violentada por conhecidos (86,1%) ou membros de suas próprias famílias (64,4%).

Quase um quarto (24,3%) dos estupros contra maiores de 14 anos foram cometidos por um parceiro ou ex-parceiro íntimo.

"Com a pandemia, quando as escolas fecham, sabemos que as crianças e as mulheres ficaram mais vulneráveis dentro de casa, confinadas com seus agressores. Pós-pandemia, com as escolas reabrindo, percebemos um aumento bem significativo das denúncias", explicou à AFP Juliana Martins, coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.