Brasil sofre com calor extremo; sensação térmica chega a 58,5°C no Rio

A onda de calor que assola grande parte do Brasil nos últimos dias segue nesta terça-feira (14) com temperaturas sufocantes em cidades como o Rio de Janeiro, onde a sensação térmica atingiu um recorde de 58,5°C, segundo as autoridades.

Quinze estados do sudeste, centro-oeste e parte do norte do país, além da capital, Brasília, permaneceram sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) devido ao calor extremo.

O solo carioca fervia desde a manhã, quando o sistema Alerta Rio do município relatou a maior sensação térmica desde o início dos registros, em 2014, superando as latitudes máximas de fevereiro, em torno dos 58°C. A temperatura chegou a 39°C, de acordo com a prefeitura.

Brasília, por sua vez, com 37,3°C, teve nesta terça-feira sua maior temperatura do ano e a máxima para novembro desde o início das medições em 1962, informou o Inmet.

O calor extremo também voltou a castigar São Paulo, onde as taxas subiram em média para 37,3°C na tarde de terça-feira, com baixa umidade do ar, de 21%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

Dora, uma artesã de 60 anos que vende seus produtos na Avenida Paulista, desmontava sua barraca sob um sol escaldante.

"Para nós que ganhamos na rua, é insuportável com esse calor. Tento chegar bem cedo para ir embora esta hora (14h), porque depois o sol pega e é pior", disse ela à AFP, que pediu para não divulgar seu sobrenome.

A maior metrópole da América Latina teve na segunda-feira o segundo dia mais quente de sua história, ao registrar 37,7°C, abaixo apenas dos 37,8°C registrados em outubro de 2014.

As altas temperaturas atingem os brasileiros especialmente desde o último final de semana e devem persistir pelo menos até sexta-feira, estimou o Inmet em um boletim emitido na segunda-feira.

O calor também gerou um recorde histórico no consumo de energia elétrica, que ultrapassou os 100.000 megawatts na segunda-feira pela primeira vez desde o início do monitoramento pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico.

Em São Paulo, houve cortes e instabilidade no serviço.

Como consequência das características climáticas El Niño, o Brasil tem enfrentado nos últimos meses vários eventos meteorológicos extremos, com uma seca histórica que esvaziou rios na Amazônia e chuvas intensas acompanhadas de ciclones no sul do país.

Além disso, os incêndios no Pantanal, causados principalmente pela ação humana, se agravaram em novembro devido a uma seca excepcional.

