ciência Brasil tem 1.294 pesquisadores na lista dos cientistas com maior impacto do mundo Número quase quadruplicou nos últimos cinco anos, saindo de 342 em 2017 para 1.294 neste ano

O Brasil tem 1.294 pesquisadores no ranking dos cientistas mais influentes do mundo. A lista é elaborada anualmente pelo professor John P. A. Ioannidis com pesquisadores da Universidade Stanford, nos Estados Unidos e classifica os cientistas em suas respectivas áreas de atuação. A quinta edição da "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" foi publicada recentemente pela Elsevier, a maior editora científica do mundo.

Alguns nomes citados na publicação são o epidemiologista e professor da Faculdade de Medicina da USP Paulo Lotufo; a cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar, colunista do GLOBO e professora de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP; e a pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical Ester Sabino.

O número representa um crescimento de 287% no número de pesquisadores brasileiros incluídos na lista desde sua primeira edição, em 2017. Naquele ano, apenas 342 cientistas nacionais foram mencionados.

Dos pesquisadores brasileiros incluídos na nova atualização, 528 (40,8%) são ligados a instituições paulistas e 482 integram quadros de universidades, segundo informações da USP. Dentre esses, 244 são pesquisadores da USP, 89 da Unicamp, 67 da Unesp, 26 da Unifesp, 16 da UFABC e 12 da UFSCar.

Outras instituições brasileiras que tiveram pesquisadores citados na publicação são: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade Federal de Lavras (UFLA).

A seleção dos pesquisadores é feita por meio de uma análise de registros do Scopus, um dos mais importantes bancos de dados mundiais de resumos e citações científicas revisadas por pares, com mais de 85 milhões de publicações editadas por mais de sete mil editoras.

A metodologia utiliza o índice composto de citações (c-core), calculado com base em seis parâmetros:

Número total de citações (exceto autocitações);

Índice H (quantifica a produtividade e o impacto de artigos científicos mais citados);

Índice de coautoria de Schreiber ajustado (índice Hm);

Número de citações recebidas em trabalhos cujo pesquisador é um único autor;

Número de citações recebidas em trabalhos cujo pesquisador é o único autor ou o primeiro autor;

Número de citações recebidas em trabalhos cujo pesquisador é o único autor, o primeiro autor ou o último autor.

A seleção final inclui os 100 mil melhores cientistas com maior pontuação (c-score), mais os 100 mil cientistas classificados entre os 2% com maior pontuação (c-score) para cada subárea de conhecimento. Considerando os dois indicadores, a lista final contém 210.198 pesquisadores

