METANOL

Brasil tem 46 casos confirmados de intoxicação por metanol

Número de mortes registradas permanece em oito

Ministério da Saúde atualiza boletim sobre casos de intoxicação por metanolMinistério da Saúde atualiza boletim sobre casos de intoxicação por metanol - Foto: UFPR/Divulgação

O Ministério da Saúde divulgou, nesta sexta-feira(17), que o Brasil contabilizou, até o momento, 46  casos confirmados deintoxicação por metanolapós consumo de bebidas alcoólicas. Ainda há 87 ocorrências em investigação.

Entre os casos confirmados, 38 foram em São Paulo, quatro no Paraná, três em Pernambuco e um no Rio Grande do Sul. Ao todo, 528 suspeitas foram descartadas.   

Entre os casos ainda em investigação, a maior parte também está em São Paulo (44 notificações). As outras suspeitas estão em Pernambuco (23),Rio de Janeiro (6), Piauí (3), Mato Grosso do Sul (2), Goiás (2), Paraná (2) e Bahia (1), Espírito Santo (1), Minas Gerais (1), Paraíba (1) e Tocantins (1).

Mortes 
Não houve nova confirmação do número de mortes causadas pela intoxicação por metanol desde a última quarta (15). São, ao todo, oito óbitos, que ocorreram no estado de São Paulo (seis pessoas) e em Pernambuco (duas). 

Outrosoito casos estãoem investigação, sendodois em São Paulo, três em Pernambuco, um no Mato Grosso do Sul, um em Minas Gerais e um no Parará. Ao todo, 26 suspeitas de mortes causadas por metanol foram descartadas.

