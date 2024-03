A- A+

RANKING Brasil tem 5 hospitais privados e 1 público em ranking dos melhores do mundo; veja quais Edição de 2024 do "World's Best Hospitals" avaliou 2.400 hospitais distribuídos por 30 países

O Brasil tem seis hospitais no ranking de melhores hospitais do mundo organizado anualmente pela revista americana Newsweek, em parceria com a empresa global de pesquisa de dados Statista. Destes, cinco instituições são privadas e uma é pública. A edição de 2024 do "World’s Best Hospitals" avaliou 2.400 hospitais distribuídos por 30 países. O ranking final incluiu 250 instituições.

O primeiro lugar ficou com a Mayo Clinic Rochester, nos Estados Unidos. As dez primeiras posições do ranking foram ocupadas por hospitais dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suécia, França, Israel e Suíça. Os hospitais brasileiros incluídos no ranking são:

Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na 28ª posição;

Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na 82ª posição;

Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, na 119ª posição;

Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, na 132ª posição;

Hospital Santa Catarina Paulista, em São Paulo, na 171ª posição;

Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, na 200ª posição.

A pontuação de cada hospital é baseada em uma pesquisa on-line com mais de 85 mil especialistas médicos e em dados públicos de pesquisas de pacientes pós-hospitalização sobre sua satisfação geral. A pontuação também considera métricas sobre higiene e proporção paciente/médico, bem como uma pesquisa Statista sobre se os hospitais usam medidas de resultados relatados pelos pacientes, que são questionários padronizados preenchidos pelos pacientes para avaliar sua experiência e resultados.

