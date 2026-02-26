A- A+

Brasil tem 7 hospitais entre os melhores do mundo, aponta ranking; veja quais Ao todo, o levantamento avaliou mais de 2.500 hospitais em 32 países

Sete hospitais brasileiros estão entre os melhores do mundo, segundo o ranking World's Best Hospitals 2026, realizado pela revista Newsweek em parceria com a plataforma de análise de dados Statista e divulgado na quarta-feira, 25. Ao todo, o levantamento avaliou mais de 2.500 hospitais em 32 países.

Confira os hospitais brasileiros presentes na lista:

Einstein Hospital Israelita Albert - 16º lugar

Hospital Sírio Libanês - 79º lugar

Hospital Alemão Oswaldo Cruz - 105º lugar

Hospital Moinhos de Vento - 111º lugar

Hospital do coração (HCor) - 146º lugar

Hospital Santa Catarina Paulista - 151º lugar

Hospital das Clínicas da USP - 189º lugar

Os cinco primeiros colocados na lista geral são a Mayo Clinic (EUA), o Toronto General-University Health Network (Canadá), a Cleveland Clinic (EUA), o Karolinska Universitetssjukhuset (Suécia) e o Massachusetts General Hospital (EUA).

Para a análise, cada hospital recebeu uma pontuação com base em quatro critérios: recomendações de especialistas da área da saúde, como médicos e gestores hospitalares; indicadores de qualidade hospitalar; dados já existentes sobre a experiência dos pacientes; e a pesquisa da Statista sobre Medidas de Resultados Relatados pelos Pacientes (PROMs), que são questionários padronizados e validados, respondidos pelos próprios pacientes, que avaliam bem-estar e qualidade de vida.

Na edição de 2026, a metodologia passou a dar mais peso aos indicadores de qualidade hospitalar, conforme explicou a Newsweek. O ranking também passou a incluir novos dados sobre acreditação, qualidade, segurança e experiência do paciente em vários países. Além disso, pela primeira vez, o levantamento conta com informações das Filipinas e da Turquia.



