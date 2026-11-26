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Clima Brasil tem alerta para chuvas fortes; veja quando e regiões afetadas Segundo a Climatempo, a combinação entre sistemas de baixa pressão, calor e disponibilidade de umidade também mantém as condições para temporais em áreas do Sul, Centro-Oeste e Norte

As instabilidades permanecem atuando em grande parte do Brasil nesta quinta-feira, 26. O avanço de uma frente fria pelo litoral do Sudeste favorece episódios de chuva intensa, com acumulados expressivos e risco de transtornos, como em Minas Gerais e nas áreas costeiras de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Segundo a Climatempo, a combinação entre sistemas de baixa pressão, calor e disponibilidade de umidade também mantém as condições para temporais em áreas do Sul, Centro-Oeste e Norte. "Em contrapartida, o ar seco predomina em boa parte do Nordeste, enquanto a chegada de uma massa de ar mais frio provoca a diminuição das temperaturas em áreas do centro-sul do país", acrescenta a empresa de meteorologia.

Região Sudeste

A frente fria avança pela costa do Sudeste e permanece próxima ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo.

"As situações mais preocupantes concentram-se no litoral paulista e no sul fluminense, onde há condições de perigo e perigo extremo. Áreas da zona da mata mineira e do sul do Espírito Santo também exigem atenção", alerta a Climatempo.

Na Baixada Santista e no litoral norte de São Paulo, os volumes de chuva podem superar 100 mm pontualmente. "No litoral do Rio de Janeiro, os acumulados podem variar entre 100 e 120 mm em alguns locais. Esse cenário aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, sobretudo nas localidades que já registraram precipitações significativas nos últimos dias", destaca a empresa de meteorologia.

Em razão da condição climática, as buscas pelo termo "chuva forte" registram alta nas últimas horas.

Região Sul

São esperadas chuvas de moderada a forte intensidade no extremo noroeste do Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina, com possibilidade de temporais no oeste catarinense. No Paraná, as instabilidades persistem desde as primeiras horas do dia até a noite, com pancadas intensas e risco de temporais, segundo a Climatempo.

Região Centro-Oeste

Com o passar das horas, as nuvens carregadas ganham espaço e provocam chuvas fortes no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal. O risco de temporais é maior no sul, sudoeste e metade norte de Mato Grosso do Sul, na faixa sul mato-grossense, em grande parte de Goiás e no Distrito Federal.

Região Nordeste

No sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia, a combinação entre calor e umidade possibilita a formação de chuvas localizadas, que podem atingir intensidade moderada a forte. No sul baiano, a proximidade da frente fria também favorece episódios de chuva.

"Nas demais localidades, a presença de uma massa de ar seco dificulta o desenvolvimento de nuvens carregadas, garantindo predomínio de tempo firme e poucas nuvens", acrescenta a Climatempo.

Região Norte

De acordo com a Climatempo, as temperaturas elevadas e a disponibilidade de umidade na atmosfera estimulam a formação de nuvens de desenvolvimento vertical, mantendo as condições para chuva em diferentes áreas da região Norte.

"As precipitações mais significativas são esperadas no Acre, em Rondônia, em grande parte do Amazonas, no oeste e na metade sul do Pará, além do Tocantins, onde as pancadas podem apresentar intensidade moderada a forte", estima a empresa de Meteorologia.

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