Brasil tem alerta vermelho para tempestade e ventos acima de 100 km/h; veja região afetada
"Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário", alerta o Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande tempestade para os três Estados do Sul do País. O aviso é válido até a noite desta quarta-feira, 4.
Conforme o instituto, a possibilidade de chuva acima de 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. "Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário", alerta o Inmet.
Alerta vermelho:
Todo o Estado de Santa Catarina
Trechos do Paraná
Áreas do Rio Grande do Sul
Ainda sobre todos os Estados está em vigência um alerta laranja também ao longo desta quarta-feira para a incidência de perigo de tempestade.
"Há possibilidade de chuva entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo", acrescenta o instituto.
Leia também
• Peru declara emergência em mais de 70% de seus municípios devido às chuvas do El Niño
• Ciclone e frente fria mudam o tempo no Brasil com chuva forte e queda de temperatura
• Inmet alerta para chuvas no Norte, Sudeste e Centro-Oeste
Recomendações:
Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
Em caso de enxurrada, ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.
Em caso de situação de grande perigo confirmada: Procure abrigo, evite permanecer ao ar livre.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).