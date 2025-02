Brasil tem cerca de 200 mil picadas de escorpião por ano, como ocorreu com Ana Maria Braga

A- A+

A apresentadora Ana Maria Braga precisou ser atendida na noite deste sábado (1º) no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) de Botucatu após ser picada por um escorpião enquanto estava em sua fazenda na cidade de Bofete, São Paulo.

Após receber a assistência médica, Ana Maria foi liberada e já está em casa. Em publicação nas redes sociais ela disse que está bem e agradeceu à equipe da Unesp e o carinho e preocupação das pessoas.

Na postagem, ela contou que pisou no animal e brincou que “levar uma picada de escorpião é igual boleto no fim do mês: aparece do nada e dói no coração!”. A apresentadora também disse que dará mais detalhes sobre o ocorrido amanhã no programa Mais Você, da TV Globo.

Acidentes como o de Ana Maria não são raros no Brasil e estão em alta. Segundo dados do Ministério da Saúde, disponíveis pelo DataSUS, o país registrou 200.764 picadas de escorpião em 2023. Cinco anos antes, em 2018, foram 158.068.



De acordo com informações da pasta, as espécies de escorpião de importância em saúde pública são do gênero Tityus. São elas:

Escorpião-amarelo (T. serrulatus) - com ampla distribuição em todas as macrorregiões do país, representa a espécie de maior preocupação em função do maior potencial de gravidade do envenenamento e pela expansão em sua distribuição geográfica no país, facilitada por sua reprodução partenogenética e fácil adaptação ao meio urbano.

Escorpião-marrom (T. bahiensis) - encontrado nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Escorpião-amarelo-do-nordeste (T. stigmurus) – Também apresenta reprodução do tipo partenogenética. É a espécie mais comum no Nordeste, apresentando alguns registros nos estados de Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Escorpião-preto-da-amazônia (T. obscurus) – Principal causador de acidentes e óbitos na região Norte e no Estado de Mato Grosso.

Outras espécies também causam envenenamento, mas com menor frequência e normalmente com menos gravidade. O principal sintoma de uma picada costuma ser uma dor imediata no local.

O que fazer se for picado por um escorpião?

Em caso de acidente, a pessoa deve manter a calma, limpar o local da picada com água e sabão e buscar o atendimento médico de referência da região o mais rápido possível. O uso de compressa de água morna ajuda no alívio da dor.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, gelo ou compressa de água gelada não devem ser utilizados nos casos de picada pelo escorpião-amarelo porque acentuam a sensação de dor. Por isso, a preferência deve ser sempre por compressa de água morna.

O tratamento específico, feito sob supervisão médica no ambiente hospitalar, utiliza soro antiescorpiônico. Caso ele esteja em falta, também pode ser utilizado soro antiaracnídico.

