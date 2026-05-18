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Câncer de mama

Brasil tem nova opção de tratamento para câncer de mama mais agressivo

Anvisa aprovou nova indicação de medicamento já usado no país

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Apesar dos avanços terapêuticos, essa condição permanece incurável, configurando um importante problema de saúde públicaApesar dos avanços terapêuticos, essa condição permanece incurável, configurando um importante problema de saúde pública - Foto: Sociedade Brasileira de Mastologia/Divulgação

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (18) uma nova indicação terapêutica para o medicamento Enhertu (trastuzumabe deruxtecana).  

Já registrado no Brasil para o tratamento de câncer de mama, o medicamento passa a ser usado em combinação com o pertuzumabe para o tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de mama HER2positivo (IHC 3+ ou ISH+). a indicação é feita em duas situações desse tipo de câncer:

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Apesar dos avanços terapêuticos, essa condição permanece incurável, configurando um importante problema de saúde pública. 

De acordo com a Anvisa, a nova indicação foi fundamenta em estudo que demonstrou melhora clinicamente relevante e estatisticamente significativa na sobrevida livre de progressão.  

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