METEOROLOGIA Brasil tem previsão de Natal com ondas de calor e chuvas Altas temperaturas devem se concentrar em SC, PR, SP e RJ

A comemoração do Natal este ano deve vir acompanhada de altas temperaturas, inclusive ondas de calor, e com chuvas em boa parte do Brasil. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê chuvas na região Sul, no Norte e em uma parte do Centro-Oeste e do Nordeste. Já as temperaturas elevadas devem se concentrar especialmente nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Chuvas

De acordo com boletim do Inmet desta semana, são aguardadas chuvas com ocorrência de raios, rajadas, trovoadas e queda de granizo na região Sul do Brasil. No Rio Grande do Sul estão previstas chuvas com acumulados que podem superar os 200 milímetros (mm) em sete dias. Já em parte do território de Santa Catarina, as chuvas podem chegar aos 150 mm em sete dias.

Além disso, o Inmet destaca que os acumulados podem superar os 100 mm entre hoje e a quinta-feira (26) no Rio grande do Sul e Santa Catarina. O Paraná apresentará um cenário mais seco, com baixa possibilidade de ocorrência de chuva em todo o estado, ou apenas de forma isolada.

Centro-Oeste

Na Região Centro-Oeste, o Inmet aponta a previsão de chuvas volumosas no Mato Grosso, principalmente no norte do estado, nas regiões de fronteira com Amazônia e Pará podendo superar os 100mm em 7 dias de acumulados, e na região oeste de Goiás.

Tais chuvas devem ocorrer com maior potencial nos três primeiros dias da semana, em função da presença de calor, umidade e favorecimento da circulação na região central do Brasil.

Norte

Chuvas volumosas também estão previstas para o Amazonas, norte do Amapá, com acumulados entre 80-100 mm em 7 dias. No sul do Amapá, norte do Pará e em Roraima não deve chover a maior parte da semana, ou apenas haverá possíveis chuvas rápidas localizadas, sem grandes contribuições para acumulados de chuva.

Nordeste

Na região Nordeste, a previsão é de chuvas no Maranhão e no Piauí, e centro-sul da Bahia. As chuvas na Bahia devem ocorrer sob a forma de pancadas de chuva isoladas ou chuva mais estratiforme, ocorrendo com baixos acumulados. Para o restante da região

Sudeste

No Sudeste, a previsão indica um cenário seco, com ausência de chuvas expressivas, exceto pancadas isoladas.

Temperatura

Para o restante da semana do Natal, a previsão é de temperaturas elevadas em grande parte do Brasil, com onda de calor em partes do centro-sul, especialmente nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, a previsão mostra tendência de calor extremo para o Mato Grosso do Sul e interior da Região Nordeste.

Outro destaque para esta semana é a permanência de temperaturas mínimas em um padrão elevado em grande parte do país, com valores podendo variar entre 24 °C e 26 °C em áreas do Amazonas, do Pará, de Mato Grosso do Sul, do oeste de São Paulo e do norte da Região Nordeste.

No Sudeste, a previsão indica o predomínio de temperaturas elevadas em grande parte da região, com destaque para os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde as máximas podem variar entre 30 °C e 34 °C, permanecendo até 5 °C acima da média, o que caracteriza um evento de onda de calor.

Já em áreas mais ao nordeste de Minas Gerais e no Espírito Santo, devem ser registradas temperaturas máximas entre 28 °C e 30 °C, mas podendo chegar a 32 °C na segunda metade da semana.

No Sul, a tendência também é de ocorrência de ondas de calor com com temperaturas até 5 °C acima da média, em áreas de Santa Catarina e do Paraná, e máximas que podem alcançar entre 30 °C e 34 °C.

O cenário de ondas de calor também está presente na previsão para a Região Centro-Oeste, em especial no Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso, com máximas entre 32 °C e 36 °C. Por outro lado, no centro-norte de Mato Grosso, as temperaturas não devem ultrapassar 28 °C.

Ao longo da semana, as temperaturas entram em elevação no centro-norte de Goiás e no Distrito Federal, incluindo Brasília, com máximas acima de 30 °C, especialmente entre os dias 25 e 26.

Na Região Norte, a previsão é de temperaturas máximas elevadas na maior parte da região, especialmente no Acre, no Amazonas, em Roraima e no norte do Pará, onde as máximas podem oscilar entre 30 °C e 34 °C. Em contrapartida, no leste do Amazonas e de Rondônia e no centro-sul do Pará, as temperaturas não devem ultrapassar 28 °C, em razão do predomínio de tempo chuvoso nessas áreas.

Já no Nordeste, as temperaturas máximas previstas seguem elevadas na maior parte da região, com destaque para o norte do Piauí, o Ceará e áreas do oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, onde as máximas devem variar entre 36 °C e 38 °C. Nas demais áreas da região, as máximas oscilam entre 28 °C e 34 °C.

