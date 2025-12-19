Brasil tem recorde de ventos acima de 80 km/h em mais de 20 anos, aponta Inmet

A- A+

O Brasil registrou, em 2025, o maior número de ocorrências de vendavais com ventos acima de 80 km/h desde o início da série histórica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 2002 Um levantamento do instituto mostra o aumento expressivo nas ocorrências no país ao longo das últimas duas décadas.



O ano de 2025 registrou 117 episódios de ventos intensos. O total representa aumento de cerca de 89% em relação a 2024, que teve 62 ocorrências, e é mais de quatro vezes superior à média anual da década anterior.



Os vendavais mais intensos de 2025 ocorreram principalmente no Rio Grande do Sul, com destaque para Rio Pardo (147,6 km/h), Santiago (128,1 km/h) e Santo Augusto (127 km/h). Fora da região Sul, Altamira, no Pará, registrou 140,4 km/h, enquanto São João del-Rei, em Minas Gerais, alcançou 127 km/h.



"A tendência é que os ventos aumentem ainda mais nos próximos anos, especialmente no cenário brasileiro, com tempestades severas intensas. Vamos ter que nos preparar para esse tipo de condição meteorológica", afirma o meteorologista da Climatempo, César Soares.





O especialista também relaciona o aumento dos vendavais a um crescimento geral dos extremos climáticos. "Nos últimos anos, as ondas de calor estão mais intensas e duradouras, há mais tempestades severas e um aumento no número de tornados. Os ventos não iriam ficar fora disso. Com uma atmosfera mais aquecida, há mais energia disponível para a formação dessas condições", explicou.



Em dezembro, um ciclone extratropical formado no Rio Grande do Sul trouxe ventos fortes que formaram um vendaval em São Paulo. O evento provocou queda de árvores, danos à rede elétrica e paralisações em serviços essenciais.



No Mirante de Santana, na estação meteorológica do Inmet, na zona norte da capital paulista, foi registrada rajada de 82,8 km/h. Embora abaixo do recorde de 101 km/h, registrado em 25 de novembro de 2010, o episódio do último dia 10 se destacou pela persistência dos ventos: entre 9h e 16h, foram oito horas consecutivas com rajadas acima de 72 km/h, segundo o Instituto.



Na Lapa, zona oeste, foi registrada a velocidade recorde de 98 km/h, a maior em condição de tempo firme (sem chuva) desde o início das medições, em 1963.



Outra ocorrência neste ano

Em novembro, um tornado de proporções históricas atingiu a região centro-oeste do Estado do Paraná, deixando sete mortos e centenas de feridos. A maior destruição foi no município de Rio Bonito do Iguaçu, onde os ventos chegaram a 330 km/h.

Veja também