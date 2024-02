Brasil tem risco de temporais neste sábado e ciclone ganha força em alto-mar; veja

A- A+

Há risco de temporais em todas as regiões do Brasil neste sábado, 18, de acordo com alerta da Climatempo, empresa de meteorologia. Isso ocorre porque as condições atmosféricas continuam "muito favoráveis" para a formação de "grandes de nuvens de chuva".



"As áreas de instabilidade da Zona de Convergência Intertropical aumentam a chuva em áreas do Norte e do Nordeste", diz o alerta. "A combinação de ar quente e úmido que predomina sobre o todo o Brasil, com a tendência de circulação ciclônica em vários níveis da atmosfera, geram nuvens carregadas sobre o Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste."



Com formação iniciada desde a noite de quarta-feira, 14, um ciclone subtropical continua ganhando força em alto-mar, na costa do Rio de Janeiro, conforme classificação do fenômeno feita pela Marinha. A previsão é de fortes chuvas em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro.



Segundo a Climatempo, com a maior queda da pressão atmosférica, o ciclone pode se tornar uma tempestade subtropical, que será chamada de Akará. "O sistema tende a se deslocar para o sul, indo em direção à costa de SP, mas afastado do continente."



Como vai se comportar o tempo no sábado?

No Sudeste, "a circulação ciclônica, isto é, no sentido horário, ajuda a concentrar o ar úmido e facilita a formação das nuvens carregadas", diz a Climatempo. Minas e Espírito Santo enfrentam um dia com nuvens e pancadas de chuva com raios moderadas a fortes.

Leia também • Temporal causa uma morte e estragos na Grande Florianópolis • Marco temporal: CNA requer participação em ação de constitucionalidade de lei no STF Pancadas de chuvas durante a tarde e a noite são esperadas no interior e no litoral norte do Rio de Janeiro, na Grande São Paulo e no interior de São Paulo. No Grande Rio, litoral fluminense e litoral de São Paulo, haverá Sol, mas chuva pode acontecer a qualquer hora.



Na região Sul, o Sol aparece entre nuvens. Pancadas de chuva com raios têm principalmente para a tarde e noite, na maior parte da região, de acordo com a Climatempo. Há alerta de temporal na serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, no planalto norte catarinense e no vale do Itajaí.



No Centro-Oeste, há alerta de temporal para Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Pancadas de chuva com raios podem ocorrer a qualquer hora. Em Mato Grosso, elas ocorrem à tarde e à noite, e podem ser de moderadas a fortes.



No Nordeste, há previsão de temporais na Bahia, no sertão de Pernambuco, no centro-sul do Maranhão e do Piauí, diz a Climatempo. No interior e no litoral norte do Rio Grande do Norte, no norte e no litoral do Ceará e do Piauí, no Agreste da Paraíba e de Pernambuco, e em Alagoas, a chuva deve ser moderada A chuva fica entre moderada e forte na faixa litorânea entre o leste do Rio Grande do Norte e Pernambuco.



Há risco de chuva moderada e forte em quase toda a região Norte. Tocantins e a fronteira do Amazonas com o Peru têm risco de temporal. Pancadas de chuvas durante a tarde e a noite são esperadas no interior e no litoral norte do Rio de Janeiro, na Grande São Paulo e no interior de São Paulo. No Grande Rio, litoral fluminense e litoral de São Paulo, haverá Sol, mas chuva pode acontecer a qualquer hora.Na região Sul, o Sol aparece entre nuvens. Pancadas de chuva com raios têm principalmente para a tarde e noite, na maior parte da região, de acordo com a Climatempo. Há alerta de temporal na serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, no planalto norte catarinense e no vale do Itajaí.No Centro-Oeste, há alerta de temporal para Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Pancadas de chuva com raios podem ocorrer a qualquer hora. Em Mato Grosso, elas ocorrem à tarde e à noite, e podem ser de moderadas a fortes.No Nordeste, há previsão de temporais na Bahia, no sertão de Pernambuco, no centro-sul do Maranhão e do Piauí, diz a Climatempo. No interior e no litoral norte do Rio Grande do Norte, no norte e no litoral do Ceará e do Piauí, no Agreste da Paraíba e de Pernambuco, e em Alagoas, a chuva deve ser moderada A chuva fica entre moderada e forte na faixa litorânea entre o leste do Rio Grande do Norte e Pernambuco.Há risco de chuva moderada e forte em quase toda a região Norte. Tocantins e a fronteira do Amazonas com o Peru têm risco de temporal.

Veja também

BRASIL Pesquisadores criticam comparação de número de igrejas e escolas