títulos verdes Brasil vai emitir "títulos verdes" no segundo semestre, diz secretário do Tesouro Nacional Objetivo é ajudar a financiar transição para a economia de baixo carbono

A emissão de “títulos verdes” da dívida externa está nos planos do Ministério da Fazenda e deverá ser feita no segundo semestre deste ano, afirmou o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, em palestra nesta segunda-feira (5).

Em janeiro, nos primeiros dias do novo governo federal, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, já havia sinalizado com essa perspectiva. O secretário de Política Econômica prometeu para logo, também, a regulamentação do mercado de créditos de carbono.

Segundo Mello, a emissão de “títulos verdes” exerce um papel importante no plano para a “transição ecológica” que, disse o secretário, está em gestação no Ministério da Fazenda. Isso porque os investimentos necessários para fazer a mudança para uma economia de baixo carbono são vultosos, ao mesmo tempo em que o Brasil tem um “potencial enorme” para atrair investidores internacionais e captar recursos para a agenda ambiental.

– Depois de muitos anos fora do mercado, o Brasil voltou a fazer emissão da dívida externa no primeiro semestre, o que ajuda a fazer curva de precificação (dos juros da dívida). Agora, estamos trabalhando arduamente, o Tesouro Nacional está voltado para isso, para a emissão de títulos sustentáveis no segundo semestre – afirmou Mello, em palestra durante o seminário Financiamento para o Grande Impulso para a Sustentabilidade, organizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) das Nações Unidas.

