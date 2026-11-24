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SAÚDE Brasil vai iniciar estudo clínico de vacina contra câncer em 2027, diz Ministério da Saúde Testes de dose terapêutica vão ser conduzidos por meio de uma parceria entre a pasta e instituições oncológicas brasileiras com a Universidade de Oxford, no Reino Unido

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou, nesta segunda-feira, que prevê iniciar um estudo clínico de uma vacina terapêutica contra o câncer no Brasil no primeiro semestre do ano que vem. Os testes vão ser conduzidos por meio de uma parceria entre a pasta e instituições oncológicas brasileiras com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, que desenvolve uma série de doses para tratar neoplasias. O anúncio foi feito durante visita do ministro na Embaixada do Brasil em Londres.

Nesta semana, Padilha cumpre uma série de agendas no Reino Unido que envolveram ainda uma reunião com representantes do laboratório AstraZeneca para um acordo de produção nacional de anticorpos monoclonais voltados ao câncer e às doenças raras e com membros da Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI) para abordar futuras emergências sanitárias e a participação do Brasil na agenda global de saúde.



Em nota, o Ministério da Saúde diz que a “agenda busca ampliar as possibilidades de cooperação entre os dois países e fortalecer as parcerias entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o sistema público britânico de saúde (NHS)”. Em relação à dose terapêutica contra o câncer, a parceria com Oxford engloba instituições brasileiras ligadas à Aliança Brasileira de Pesquisa em Câncer, como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Padilha disse que "a expectativa é que, no primeiro semestre de 2027, possamos realizar o estudo clínico com Oxford, a Fiocruz, o A.C. Camargo e várias instituições do SUS que atuam no cuidado ao câncer, avaliando a tecnologia em pacientes brasileiros e adaptando-a à realidade do país”. O ministro e a pasta não detalharam, no entanto, quais vacinas estão sendo avaliadas para testes no Brasil.





No momento, a Universidade de Oxford conduz diversos estudos clínicos, etapa mais avançada de testes, já em humanos, no Reino Unido com imunizantes desenvolvidos para tratamento de câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP), síndrome de Lynch e adenocarcinoma de esôfago ressecável.

Essas vacinas são terapêuticas, ou seja, são criadas para auxiliar o tratamento de pacientes que já têm um diagnóstico de câncer ou evitar uma recorrência da doença. É diferente da vacina contra o HPV, por exemplo, que já é disponível no SUS e que previne a ocorrência de um primeiro tumor.

Esses novos imunizantes buscam estimular o sistema imunológico a reconhecer as células cancerígenas e, dessa forma, atacarem a doença. Isso porque o câncer tem uma característica de conseguir “se esconder” das células de defesa do corpo, um dos motivos pelos quais o organismo não consegue eliminá-lo sozinho.

Neste mês, resultados de uma vacina terapêutica contra o câncer na fase final dos estudos clínicos para tratamento da leucemia mieloide aguda (LMA), um dos tipos mais comuns e agressivos de câncer no sangue, mostraram que a dose aumentou a sobrevida dos pacientes e reduziu em 41% o risco de morte. A aplicação direciona o sistema imune para reconhecer e atacar a proteína WT1, encontrada em mais de 95% dos casos de LMA.



O imunizante, chamado galinpepimut-S, ou GPS, foi desenvolvido por pesquisadores do Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), nos Estados Unidos, e licenciado para a farmacêutica SELLAS Life Sciences Group, que conduziu os testes. A expectativa da SELLAS é submeter a dose para aprovação para uso nos EUA no primeiro semestre de 2027.

Outra dose avançada, também na etapa final dos estudos, é a contra o melanoma, tipo mais agressivo de câncer de pele, desenvolvida pelo laboratório americano Moderna. Essa aplicação tem o diferencial de ser individualizada: os pesquisadores identificam quais os melhores alvos do câncer de cada paciente e desenvolvem uma dose específica para atacar aquele tumor.

Além disso, a dose da Moderna, assim como outras oncológicas em desenvolvimento pela farmacêutica americana e pela alemã BioNTech, utilizam a tecnologia de RNA mensageiro, que é facilmente adaptável e se mostrou altamente eficaz com as vacinas contra a Covid-19. Nos testes de fase 3, a vacina cortou pela metade o risco de morte ou recorrência do melanoma.

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