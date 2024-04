A- A+

medicamento Brasil vai voltar a produzir insulina no país; entenda Nos últimos anos somente produtos importados estiveram disponíveis no mercado brasileiro

Após uma aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), realizada nesta terça-feira (2), o Brasil volta a produzir insulina. O produto glargilin, ou insulina glargina, vai ser totalmente produzido em território nacional pela empresa de biomedicina brasileira Biomm. Atualmente, o país está entre os maiores com incidência de diabetes no mundo, com 15,7 milhões de pacientes adultos, segundo o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF).

O produto já estava registrado, mas com fabricação exclusiva na China. A medida permite que a empresa realize etapas de formulação e envase do produto terminado em território nacional, na fábrica da empresa em Nova Lima, Minas Gerais. A nova fábrica, que recebeu investimentos de 800 milhões de reais, tem capacidade para produzir 20 milhões de unidades de carpules e canetas do medicamento por ano.

“Este marco representa não apenas um avanço para a Biomm, mas também um compromisso renovado com o acesso à saúde do país. A produção de Glargilin é um testemunho do nosso comprometimento em oferecer soluções de alta qualidade. Estamos ansiosos para contribuir positivamente para a sociedade e continuar impulsionando o progresso na área da saúde”, afirma Heraldo Marchezini, CEO da Biomm.

O Brasil já teve fabricação própria de insulinas, porém nos últimos anos somente estiveram disponíveis produtos importados.

"Assim, trata-se de importante marco para o Brasil considerando o retorno da produção nacional de insulinas, ainda que neste momento seja apenas para as etapas de formulação e envase, referentes ao produto terminado", como aponta o comunicado da Anvisa.

O que é a insulina glargina?

Ela é uma insulina humana análoga utilizada no tratamento de diabetes tipo 1. Após injetada no tecido subcutâneo, forma micro-precipitados que liberam continuamente a insulina sem formação de pico, com duração de ação prolongada, permitindo uma única administração no dia.

Veja também

MUNDO Menino que matou colega de escola na Finlândia era "vítima de bullying"