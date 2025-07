A- A+

Justiça Adolescente infrator que estava na casa de Oruam vai cumprir sentença em semiliberdade Apreendido no ano passado, jovem já cumpria semiliberdade em maio, quando não apareceu mais no Criaad para cumprimento de medidas

O adolescente infrator encontrado na casa do rapper Oruam, na última segunda-feira, vai cumprir medidas socioeducativas em semiliberdade. A decisão da Justiça foi anunciada nessa quinta-feira, dia seguinte ao rapaz, conhecido como Menor Piu, ter se entregado à polícia para cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Nas redes sociais, o jovem afirma ter abandonado o crime e estar investindo na carreira de artista.

A última apreensão de Piu aconteceu em 11 de novembro do ano passado. À época, ele foi pego em flagrante durante um roubo de carro em Madureira. Essa, inclusive, era a especialização do adolescente que, junto a amigos, formou um grupo conhecido no Complexo da Penha, na Zona Norte, como Equipe do Ódio. Seus integrantes, como apontam investigações da Polícia Civil, são associados ao Comando Vermelho.

Em maio passado, a internação de Piu foi flexibilizada para semiliberdade. No entanto, ele não apareceu para cumprimento das novas medidas no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente, o Criaad, que incluíam uma consulta médica em 22 de maio.

Dessa forma, um mandado de busca e apreensão foi expedido para assegurar que ele voltasse ao sistema e terminasse de cumprir a sentença.

Na Guia de Execução de Medida, a juíza responsável justificou a decisão afirmando que não havia, em nome do adolescente, ordem para que ele ficasse internado em unidades socioeducativas:

"Inicialmente, cumpre assinalar que, após consulta aos sistemas, não foi localizada qualquer ordem de internação provisória vigente, tampouco outro mandado de busca e apreensão em desfavor do adolescente. Considerando o cumprimento do mandado, constata-se o interesse na continuidade do cumprimento da medida de semiliberdade, visto que não há elementos nos autos que demonstram a reintegração social do reeducando".

Fuga na casa do Oruam

O adolescente se entregou na última quarta-feira, após confusão com agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) na casa de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, filho do traficante Marcinho VP — apontado pela polícia como o chefe do Comando Vermelho.

Além de Piu, outros jovens estavam na residência do músico, localizada no Joá, na Zona Oeste. Os policiais da DRE souberam da presença do rapaz na localidade e foram até lá cumprir o mandado de busca e apreensão.

Ao colocarem o garoto em uma das viaturas, contudo, os agentes foram atacados com pedras, inclusive por Oruam.

Na confusão, Piu conseguiu fugir para uma mata próxima ao imóvel acompanhado por colegas. Os agentes correram atrás dos meninos que jogavam pedras e prenderam, em flagrante, Paulo Ricardo de Paula Silva de Moraes, conhecido como Boca Rica.

Toda a situação foi gravada pelos próprios garotos, e os vídeos acabaram sendo usados pela DRE para incriminar Paulo Ricardo e Oruam, que teve um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Assim como Piu, o cantor se entregou na quarta-feira e fez um pedido de desculpas aos fãs.

Um inquérito foi aberto pela delegacia especializada, que tem até 30 dias para concluir o relatório. Se condenado, Oruam pode responder por ameaça, dano ao patrimônio público, desacato, associação ao tráfico e resistência. A pena pode ultrapassar 18 anos de prisão.

