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investimento Alckmin diz que em 2 meses de Move Brasil, já foram aplicados R$ 6,3 bi dos R$ 10 bi disponíveis Iniciativa oferece taxas de juros mais baixas para caminhoneiros e empresas de transporte rodoviário de cargas para a compra de veículos que atendam a critérios de sustentabilidade e de conteúdo local

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou neste sábado (14), que, em dois meses, o Move Brasil já usou R$ 6,3 bilhões dos R$ 10 bilhões destinados ao programa. Ele participa de visita a concessionária da Scania no entorno de Brasília.

"Então, lançamos o Move Brasil, colocando R$ 10 bilhões, e saímos de juros em média de 23% para 13%. Se for fundo do clima, 6%. E a resposta foi espetacular. Nós estamos com dois meses do Move Brasil. Dos R$ 10 bilhões, já foram aplicado R$ 6,3 bilhões A demanda existe. A demanda é forte. Precisaremos até de mais, mais recursos. A demanda é muito boa", afirmou.

Lançado pelo governo federal neste ano, o programa Move Brasil visa a estimular a renovação da frota brasileira de caminhões. A iniciativa oferece financiamento com taxas de juros mais baixas para caminhoneiros autônomos e cooperativados, além de empresas de transporte rodoviário de cargas, para a compra de veículos que atendam a critérios de sustentabilidade e de conteúdo local.

No total, o programa oferece R$ 10 bilhões de crédito, entre recursos do Tesouro Nacional e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável por operar todas as linhas de crédito do Move Brasil.



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