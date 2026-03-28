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combustível Alckmin espera fim de guerra em 60 dias e admite prorrogar subsídio ao diesel Vice-presidente diz que o governo tem dialogado com os Estados, mas que não pode obrigá-los a reduzir o ICMS sobre o diesel importado

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou neste sábado (28) esperar que a Guerra envolvendo Israel, Irã e Estados Unidos acabe em 60 dias e que, se for preciso, o governo brasileiro pode prorrogar o subsídio federal ao diesel, como forma de reduzir impactos ao mercado brasileiro.

"O governo fez um apelo para os Estados, não para tirar o imposto, mas para ter uma subvenção, que o estado entraria com R$ 0,60 e o governo federal com mais R$ 0,60, dando R$ 1,2. E tudo isso é transitório, é por 60 dias. Esperamos que se resolva em 60 dias essa questão da guerra, que é uma tragédia. Então, se precisar, pode prorrogar, mas é transitório", declarou, em visita a uma concessionária da Fiat em Brasília para acompanhar o andamento do programa Carro Sustentável.

Alckmin disse que o governo tem dialogado com os Estados, mas que não pode obrigá-los a reduzir o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o diesel importado. "O governo não vai obrigar ninguém. O governo fez a sua parte, o governo federal, e está com bom entendimento com os Estados", falou.

Perguntado se o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara novos subsídios para tentar conter a alta do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas pesquisas eleitorais, Alckmin respondeu: "O subsídio não tem a ver com eleição. A questão do petróleo é com a guerra. Nós não temos o poder de acabar com a guerra e ela tem consequências no mundo inteiro. O barril do petróleo subiu no mundo inteiro, pulou de US$ 60 para US$ 100".

Carro Sustentável

Durante a visita a concessionária, Alckmin afirmou que há um aumento de 25% na venda de carros sustentáveis. "O carro sustentável está vendendo 25% a mais, esta concessionária aqui de Brasília, Bali, 30% a mais. Então, sucesso total o Carro Sustentável", falou.

Parte do Mover (Mobilidade Verde e Inovação), o programa do governo zera o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de carros mais leves e econômicos fabricados no Brasil, movidos a energia limpa e que atendam a requisitos de reciclabilidade e segurança veicular. Com a medida, o governo estima que a redução dos preços de carros de entrada chegou, em alguns casos, a R$ 13 mil.

Crédito

O vice-presidente ainda mencionou medidas de crédito para setores, com R$ 15 bilhões para a indústria exportadora. "Boa notícia é o crédito, R$ 15 bilhões para capital de giro, investimento, empresas exportadoras, que estão naquela seção 232 dos Estados Unidos. Então, aço, cobre, alumínio, automotivo, autopeças, também empresas estratégicas, setor de saúde, farmacêutico, empresas menores, R$ 15 bilhões", disse.

"E ontem foram aprovados mais R$ 10 bilhões com juros de 6,5%. Dos R$ 10 bilhões R$ 7 bilhões para bens de capital, trocar máquinas, equipamentos, modernização do parque industrial e R$ 3 bilhões para máquinas verdes", continuou.



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