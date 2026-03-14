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combustível Alckmin: "prioridade do governo é garantir abastecimento de combustível; não controlamos guerras" Vice-presidente citou que o corte de PIS/Cofins do governo federal foi para evitar picos de preços internos no diesel

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou neste sábado (14) que a prioridade do governo é garantir o abastecimento de combustível no País diante da alta do preço do barril de petróleo por causa da guerra no Oriente Médio. Ele participa de visita a concessionária da Scania no entorno de Brasília.

"O governo, preocupado com o bem-estar dos brasileiros, tomou duas medidas importantes. Primeiro, garantir abastecimento. Uma prioridade é não faltar combustível. Garantir abastecimento", afirmou.

Ele citou que o corte de PIS/Cofins do governo federal foi para evitar picos de preços internos no diesel, criticando medida do passado em que o ICMS foi cortado, gerando judicialização e perdas para os Estados.

No caso do imposto de exportação criado pelo governo, Alckmin afirmou que é regulatório por conta do salto do preço internacional.

"O governo federal fez a parte dele, zerou PIS/Cofins e pôs uma subvenção. E como deu um salto no valor do barril do petróleo, altíssimo, o governo fez um imposto de exportação, regulatório, para poder ter mais equilíbrio", completou.



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