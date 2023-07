Avião cai na cidade de Vilhena, em Rondônia; saiba mais sobre o acidente

A- A+

Um avião bimotor caiu ontem (30) nas proximidades da cidade de Vilhena, em Rondônia, a poucos quilômetros do Mato Grosso.



Segundo o portal Folha do Sul, amigos do pecuarista Garon Maia Filho confirmam que ele estava pilotando a aeronave. Ainda não há confirmação oficial sobre a identidade do piloto e quantas pessoas estavam a bordo do avião.

O Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo acionou um grupo de busca e salvamento da Força Aérea Brasileira, que tem sede em Campo Grande (MS), afirmam os jornais locais.



O portal Rondônia Ao Vivo informou que a equipe sobrevoou por três horas o local onde foi emitido o último sinal pela aeronave que desapareceu dos radares.

Segundo fontes do portal, o avião tinha como destino a Fazenda Jaqueline, que fica no Estado de Mato Grosso, mas a poucos quilômetros de Vilhena. O tempo de voo estimado até o destino era de 15 minutos, mas o bimotor sumiu dos radares cinco minutos após a decolagem.

Garonzinho, como é conhecido, é considerado um piloto experiente. O empresário é neto do pecuarista Garon Maia.



O avô, cujo nome de batismo era Braulino Basílio Maia Filho, foi um pecuarista pioneiro e reconhecido nacionalmente, que morreu em 2019, aos 93 anos.

