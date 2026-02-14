Cantora Lauana Prado faz 'chá revelação' durante bloco no Ibirapuera

A- A+

A cantora Lauana Prado fez um "chá revelação" do seu bebê durante apresentação no bloco Carnalau, neste sábado (14) no Ibirapuera.

Durante a apresentação, a cantora, que já havia anunciado a gravidez, contou aos foliões que está à espera de um menino. A produção preparou fumaça azul para que a cantora anunciasse o sexo do bebê. Dom, como será chamado o filho da cantora, foi celebrado pelos foliões durante a apresentação.

Lauana Prado subiu no trio por volta das 12h20. A Prefeitura determinou que os blocos tivessem agentes dentro dos trios para garantir que sairiam no horário marcado e evitariam paradas durante o percurso.

Durante a apresentação, Lauana afirmou que a Prefeitura estava presente e disse que contava com a ajuda dos foliões para seguir o percurso até o final.

Logo no início do percurso, próximo à Rua Abilio Soares, houve empurra-empurra em volta do cordão que cerca o trio, mas foi controlado pelos funcionários da organização.

O secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, acompanhou a movimentação em postos polícias durante o percurso. Já o secretário de Cultura, Totó Parente, subiu ao trio e acompanhou a movimentação do carro por alguns instantes.

