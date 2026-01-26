Seg, 26 de Janeiro

Justiça

Gilmar defende que Toffoli permaneça com caso Master e diz que PGR deu aval à conduta do ministro

Decano do STF fez declaração em postagem nas redes sociais

Gilmar Mendes suspende parte de decisão sobre impeachment de ministrosGilmar Mendes suspende parte de decisão sobre impeachment de ministros - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em meio à crise envolvendo a atuação do ministro Dias Toffoli no caso Banco Master, o decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, saiu publicamente em defesa do colega nesta segunda-feira e afirmou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) já analisou a situação e reconheceu a regularidade de sua permanência na relatoria.

"O ministro Dias Toffoli tem uma trajetória pública marcada pelo compromisso com a Constituição e com o funcionamento regular das instituições. No exercício da jurisdição, sua atuação observa os parâmetros do devido processo legal e foi objeto de apreciação da Procuradoria-Geral da República, que reconheceu a regularidade de sua permanência no caso. A preservação da independência judicial e o respeito às instâncias institucionais são condições indispensáveis para o diálogo republicano e para a confiança da sociedade nas instituições", escreveu Gilmar na rede social X. 

Na manifestação, Gilmar afirmou que Toffoli tem uma trajetória marcada pelo compromisso com a Constituição e que sua atuação observa os parâmetros do devido processo legal. Segundo o ministro, a conduta de Toffoli foi objeto de apreciação da PGR, que teria dado aval à manutenção do magistrado à frente do caso.

Na publicação, Gilmar também afirmou que a preservação da independência judicial e o respeito às instâncias institucionais são condições indispensáveis para o diálogo republicano e para a confiança da sociedade nas instituições.

Nos bastidores do Supremo, a relatoria de Toffoli no caso Master passou a ser questionada após decisões consideradas atípicas e pela pressão de setores da Polícia Federal e da política, o que abriu uma crise interna e elevou o desgaste em torno do nome do ministro. Aliados de Toffoli têm sustentado que não há fundamento jurídico para seu afastamento do caso e que eventuais críticas devem ser tratadas pelas vias institucionais.

