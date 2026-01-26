A- A+

Justiça Gilmar defende que Toffoli permaneça com caso Master e diz que PGR deu aval à conduta do ministro Decano do STF fez declaração em postagem nas redes sociais

Em meio à crise envolvendo a atuação do ministro Dias Toffoli no caso Banco Master, o decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, saiu publicamente em defesa do colega nesta segunda-feira e afirmou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) já analisou a situação e reconheceu a regularidade de sua permanência na relatoria.

"O ministro Dias Toffoli tem uma trajetória pública marcada pelo compromisso com a Constituição e com o funcionamento regular das instituições. No exercício da jurisdição, sua atuação observa os parâmetros do devido processo legal e foi objeto de apreciação da Procuradoria-Geral da República, que reconheceu a regularidade de sua permanência no caso. A preservação da independência judicial e o respeito às instâncias institucionais são condições indispensáveis para o diálogo republicano e para a confiança da sociedade nas instituições", escreveu Gilmar na rede social X.

Nos bastidores do Supremo, a relatoria de Toffoli no caso Master passou a ser questionada após decisões consideradas atípicas e pela pressão de setores da Polícia Federal e da política, o que abriu uma crise interna e elevou o desgaste em torno do nome do ministro. Aliados de Toffoli têm sustentado que não há fundamento jurídico para seu afastamento do caso e que eventuais críticas devem ser tratadas pelas vias institucionais.

