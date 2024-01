A- A+

CHUVAS Governo federal articula apoio para afetados pelas chuvas no Rio de Janeiro Lula conversou com ministros e prefeitos fluminenses neste domingo (14)

Leia também

• Consequências das chuvas de janeiro escancaram falta de resiliência das maiores cidades brasileiras

• Rio de Janeiro entra em estado de emergência por causa das chuvas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou, ontem, com prefeitos fluminenses para oferecer apoio aos municípios afetados por temporais e alagamentos no último sábado (13).



Pelo menos 11 pessoas morreram após as fortes chuvas que atingiram a região, segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio.

Lula telefonou para Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Wagner dos Santos Carneiro, prefeito de Belford Roxo.



De acordo com a nota divulgada pela presidência, foi garantido “todo o apoio do governo federal ao trabalho das prefeituras e assistência da população atingida”.

O presidente também conversou com os ministros Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional; e Wellington Dias, responsável pela pasta do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.



Waldez deve viajar à região com uma equipe do governo federal para acompanhar a situação e encaminhar as medidas de auxílio aos afetados.

Emergência

O Corpo de Bombeiros informou que segue nas buscas por uma mulher desaparecida após a queda de um veículo no Rio Botas, na altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, na noite de sábado (13).

Os bombeiros atenderam a cerca de 230 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas, em todo o território fluminense, relacionadas a salvamentos de pessoas, inundações, alagamentos, cortes de árvores, desabamentos e deslizamentos.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretou situação de emergência no município devido aos danos e impactos provocados pelas chuvas. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial, na tarde deste domingo.

Veja também

CHUVAS Rio de Janeiro entra em estado de emergência por causa das chuvas