Feminicídio Mulher espancada com mais de 60 socos no rosto deixa o hospital A paciente deixou o hospital após ser submetida a uma cirurgia de sete horas para reconstruir a estrutura óssea do rosto

Na noite desta segunda-feira (4), o Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Huol-UFRN/Ebserh) divulgou que a promotora de vendas Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 anos, recebeu alta. A paciente deixou o hospital após ser submetida a uma cirurgia de reconstrução facial.

No último dia 26 de julho, ela foi espancada pelo então namorado, Igor Cabral, que é ex-jogador de basquete. Em 36 segundos, ele deu 61 socos em Juliana. Ambos estavam no elevador do prédio de classe média em que moravam em Natal, no Rio Grande do Norte.

Igor foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, após o porteiro do prédio, ao ver a cena pelas câmeras de segurança, chamar a polícia.

Na última sexta-feira (1º), Juliana Garcia passou por uma cirurgia de sete horas para reconstruir a estrutura óssea do rosto. Com a alta, a promotora de vendas deve seguir as recomendações repassadas pela equipe multidisciplinar em casa. A paciente deve retornar ao hospital para uma avaliação pós-cirúrgica ainda este mês.

Em nota, o Huol-UFRN/Ebserh reiterou o compromisso com a assistência qualificada, a defesa da vida e a promoção dos direitos humanos no Sistema Único de Saúde (SUS).

