O que se sabe até agora sobre a morte de Débora Maia, mãe de Mel Maia

A empresária Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta em sua residência, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã de sexta-feira, 28. Ela tinha 53 anos e vivia sozinha em um apartamento na Barra da Tijuca. A descoberta aconteceu quando uma funcionária da casa chegou ao local e encontrou Débora caída no banheiro.



A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, conduzida pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Até o momento, a causa não foi informada oficialmente. Familiares estão em contato direto com os agentes responsáveis e acompanham os trâmites da investigação. O pai da atriz, Luciano Souza - ex-marido de Débora - também esteve no imóvel para prestar apoio e aguardar orientações.



Vida pessoal e relação com as filhas

Débora era mãe de três filhos: Yasmin, estudante universitária, Mel, de 21 anos, e Lukas, que morreu ainda na infância. O luto pelo primogênito permaneceu como parte marcante de sua trajetória - ela chegou a tatuar homenagens ao menino nas mãos.



Após a separação, Débora passou a morar sozinha e mantinha presença ativa nas redes sociais, onde reunia dezenas de milhares de seguidores. Ali, compartilhava momentos do cotidiano, registros familiares e acompanhava de perto a carreira de Mel, celebrando estreias e novos trabalhos da atriz. Em outubro do ano passado, fez publicações emocionadas comentando dificuldades pessoais e o afastamento das filhas.



Além de acompanhar a vida artística de Mel, Débora também atuava como empresária e assessora. Ela trabalhou na gestão da carreira da filha no início de sua trajetória na televisão e, mais recentemente, assessorava o jovem surfista Lorenzo Abreu, de 11 anos.





Investigação e despedida

Informações preliminares apontam que Débora utilizava medicamentos que exigiam cuidados específicos e que teria feito alterações recentes no tratamento. A polícia, no entanto, ainda não confirmou qualquer relação entre esses fatores e a morte.



O velório e a cremação estão marcados para este sábado, no Crematório da Penitência, no Caju, no Rio de Janeiro. A família pediu privacidade neste momento delicado e reforçou que só irá se manifestar após o avanço das investigações.



Enquanto aguardam esclarecimentos, amigos, seguidores e admiradores de Mel Maia têm prestado solidariedade à família nas redes sociais. A equipe da atriz também confirmou o falecimento publicamente e pediu respeito à memória de Débora.

