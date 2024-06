Parada do Orgulho LGBT+ começa na Avenida Paulista e adota verde e amarelo

A- A+

A 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo começou no início da tarde deste domingo, 2. Neste ano, os participantes foram incentivados a utilizar também as principais cores nacionais: o verde e o amarelo.



O evento acontece das 13 horas às 18 horas, com o trajeto começando na Avenida Paulista, sentido Consolação, com a Rua Peixoto Gomide (próximo ao Masp), e terminando na Rua Caio Prado, onde os trios elétricos serão desligados. A desmontagem acontecerá na Rua Rego Freitas e na Rua da Consolação.



O tema da 28ª edição é "Basta de negligência e retrocesso no Legislativo: vote consciente por direito da população LGBT+".



Segundo a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), o evento é voltado a "combater o preconceito e apoiar representantes que promovam políticas públicas afirmativas e joguem luz em pautas sobre direitos humanos".



Apesar do início oficial às 13 horas, a concentração oficial do evento começou às 10 horas. Ao todo, serão 16 trios elétricos com mais de 50 atrações.



Entre as atrações confirmadas, estão Sandra de Sá, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Filipe Catto, Banda Uó, Tiago Abravanel e Minhoqueens.



O evento reúne moradores de São Paulo e turistas de todas as idades e de todo o País, gerando grande movimentação na rede hoteleira paulistana.



De acordo com a organização, a parada é uma "manifestação social que reivindica direitos, promove a visibilidade e celebra a diversidade, com ações políticas e afirmativas".



A primeira edição da parada ocorreu em 1997, com cerca de 2 mil pessoas. Segundo a organização, o evento já chegou a ultrapassar a marca de 4 milhões de participantes em uma única edição.



A recomendação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é de que os motoristas procurem utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações do evento.

