Doação Relógio de 1 milhão de reais, roubado do médico Roberto Kalil, será doado para dois hospitais O cardiologista, médico do presidente Lula, vai vender a joia que foi recuperada de um assalto em frente ao seu consultório

O cardiologista Roberto Kalil, médico do presidente Lula, vai vender a joia avaliada em cerca de 1 milhão de reais, que foi recuperada ontem, dia 4, de um assalto. O valor será doado aos trabalhos beneficentes do Hospital Sírio-Libanês e o Instituto do Coração (InCor), ambos em São Paulo.

O roubo aconteceu no dia 12 de dezembro. Na quinta-feira, dia 4, os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, da Polícia Civil de São Paulo, recuperaram a joia.

Kalil ganhou o relógio da marca Patek Philippe de um paciente há 5 anos.

