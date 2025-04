A- A+

papa Secretário-geral da CNBB lamenta morte de Francisco: "ele foi uma bênção para nosso tempo" Dom Ricardo Hoepers citou "dor e angústia" do papa com guerras e conflitos armados

O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e bispo auxiliar de Brasília, Dom Ricardo Hoepers, lamentou nesta segunda-feira a morte do papa Francisco, disse que ele "foi um construtor de pontes entre o Evangelho e as dores do mundo" e que colocou os pobres como centro da Igreja Católica.

— Hoje, queridos irmãos e irmãs, o Papa Francisco nos deixou. Mas reconhecemos que ele foi uma benção para o nosso tempo com documentos como Evangelii gaudium, Laudato Sì, Fratelli tutti, Amoris Laetitia, ele reavivou o frescura do Concílio Vaticano II, colocando a Igreja em estado permanente de missão e conversão no seu gestos, lavando os pés de presos, acolhendo migrantes abraçando doentes — disse Hoepers, citando encíclicas de Francisco.

O religioso destacou que "acima de tudo" o que chamou de "dor e angústia" de Francisco diante das guerras e conflitos no mundo. Em seu último discurso, o papa Francisco pediu, mais uma vez, o fim da Guerra da Ucrânia e do conflito em Gaza.

— Como Igreja no Brasil, queremos expressar a nossa tristeza. Queremos expressar também, ao mesmo tempo, a renovação da nossa fé neste tempo pascal — disse dom Ricardo Hoepers.

Dom Giambattista Diquattro, núncio apostólico (representante diplomático do Vaticano) lembrou que a primeira visita de Francisco foi ao Brasil, ainda em 2013.

— Ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Até o fim deu testemunho de sua paixão pelo Senhor e pela sua Igreja — disse dom Giambattista.

Diquattro lembrou que a morte de Francisco acontece no mesmo dia em que a liturgia da Igreja celebra o anúncio da ressurreição de Jesus.

