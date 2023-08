A- A+

Polícia Rodoviária Federal Suspeitos de envolvimento em corrida ilegal são apreendidos pela PRF em Recife Condutores foram autuados com multa no valor de R$2.934,70 e poderão ter direito de dirigir suspenso

Três indivíduos suspeitos de envolvimento em um ato de competição ilegal de veículos foram apreendidos durante a madrugada deste sábado (26) pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no trecho do quilômetro 65 da rodovia BR 101. A ocorrência teve lugar no bairro da Iputinga, situado na Zona Oeste da cidade do Recife.

Entre as motocicletas abordadas, constatou-se que uma delas apresentava indícios de ter passado por modificações irregulares, enquanto as outras unidades ostentavam suas placas ocultadas, levantando suspeitas.

A PRF havia recebido informações denunciando a realização de uma corrida de velocidade na BR 101 e, consequentemente, decidiu seguir e monitorar o trajeto das motocicletas, culminando na abordagem e detenção de três indivíduos envolvidos. Como penalização, os condutores foram autuados com uma multa no valor de R$2.934,70, além da iminente possibilidade de terem suas carteiras de motorista suspensas.

Os detidos foram encaminhados às instalações da Central de Plantões da Capital (CEPLANC), situada em Campo Grande, região localizada na Zona Norte da cidade. O motociclista que estava conduzindo o veículo adulterado poderá ser alvo de acusações relacionadas à alteração ilícita dos elementos de identificação veicular.

