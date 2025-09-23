União entre religiões marca congresso em defesa da paz e contra a intolerância

A- A+

Num momento em que o diálogo e o convívio entre religiões se tornam urgências da vida social, espaços de encontro e reflexão como o X Congresso Internacional da Associação de Pós-graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião (Anptecre) ganham ainda mais importância. O evento na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, reúne pesquisadores, professores, estudantes e lideranças religiosas do Brasil e de diversos países.



Durante quatro dias, participantes de diferentes tradições e áreas do conhecimento se encontram com um objetivo comum. A busca por caminhos para uma sociedade mais justa, menos discriminatória e mais aberta ao diálogo por meio da espiritualidade.



Na abertura, a ialorixá Mãe Renilda, da Paraíba, destacou a necessidade de enfrentar a violência contra as religiões de matriz africana e cobrou maior participação da academia nesse processo. Presidente da Federação Independente de Cultos Afros do Estado da Paraíba e coordenadora da Rede Mulheres de Terreiro do Estado da Paraíba, ela fez um pronunciamento marcado por denúncias e apelos à união inter-religiosa.



“É uma forma de querer acabar com o nosso povo, dizimar o nosso povo. E não vai conseguir, porque nós somos mais fortes”, afirmou. Ao se dirigir ao público, Mãe Renilda defendeu que a universidade ultrapasse os limites do campus e atue mais diretamente junto à população.



“A academia tem que sair desse espaço de conforto e ir para a sociedade. Porque todos os bairros têm espaço para a academia. Por que não ir lá?”, questionou. A ialorixá ressaltou ainda que o enfrentamento à intolerância religiosa depende do diálogo entre diferentes tradições. Segundo ela, esse caminho deve estar baseado em princípios de respeito e solidariedade. “O amor é quem vai construir isso, se a gente puder sentar”, concluiu.



Um dos estudantes que participam do evento é o padre Sandro Lemos, vigário da paróquia de Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, e doutorando em Ciências da Religião. Para ele, o congresso é particularmente relevante diante do cenário atual.“Estamos vivendo um contexto mundial e internacional de violência, de polarizações e de temáticas que pensávamos já superadas, como racismo, homofobia, discriminação e preconceito”, disse.



O sacerdote ressaltou que não se trata de discutir dogmas religiosos, mas de buscar a união das religiões para enfrentar os grandes problemas da sociedade. “Não estamos reunidos aqui para debater dogmas, mas para trabalhar juntos em busca da paz e da fraternidade”, afirmou. Ele destacou ainda a importância da diversidade reunida no encontro.



“Nós, enquanto doutorados em Ciências da Religião, indiscutivelmente, nos encontrarmos aqui, pessoas do Brasil, de todas as regiões do país, da América Latina e também da Europa, para discutir as religiões e o papel das religiões no mundo contemporâneo, é de uma relevância indiscutível para nós”, completou.



O congresso é promovido pela Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião (Anptecre) e conta com conferências, mesas-redondas, grupos de trabalho e seminários temáticos. Vários assuntos estão sendo discutidos ao longo destes dias, entre eles: Arte Sacra, Literatura e Expressões Religiosas; Antropologia, Política e Cultura de Paz; Religiões Afro-brasileiras e Relações Étnico-raciais; Religiões Indígenas e Povos Originários; Espiritualidade e Saúde.



Além dos seminários, o congresso também abriga fóruns especiais, como o de Justiça de Gênero e Étnico-Racial, que ampliam a abordagem interdisciplinar das discussões. A expectativa é que, ao fim do encontro, sejam aprovados documentos e recomendações para orientar novas práticas de pesquisa e de intervenção social nos próximos anos.



O encontro internacional marca um ponto importante na trajetória da Anptecre. Ao longo de sua história, a associação consolidou-se como um dos principais espaços de reflexão acadêmica e diálogo inter-religioso na América Latina, reafirmando a relevância da teologia e das ciências da religião para compreender a complexidade do mundo contemporâneo.



