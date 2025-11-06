A- A+

Corrida Unit-PE promove Corrida da OAB-PE neste domingo em Boa Viagem Evento celebra os 20 anos do curso de Direito e é aberto ao público com percursos de 5 e 10 km

A Corrida da OAB-PE, realizada em parceria com o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), acontece neste domingo (9), a partir das 6h, com largada no Shopping Recife, em Boa Viagem. A atividade é aberta ao público e contará com percursos de 5 e 10 quilômetros. As inscrições seguem disponíveis no site soucorredor.com.br.

Incentivo ao esporte e lazer

A iniciativa é fruto da colaboração entre a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco (OAB-PE) e a Unit-PE. O evento esportivo integra as comemorações pelos 20 anos do curso de Direito da instituição e tem organização conjunta da OAB-PE e da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE).

Para a edição deste ano, será montada uma estrutura de apoio aos participantes. A Unit-PE levará colaboradores e alunos de diferentes cursos para participar da corrida e oferecerá serviços de saúde aos atletas presentes.

Atuação em eventos esportivos

Além da Corrida da OAB-PE, a Unit-PE já participou de outras competições de rua, como a Aurora Night Run, a Corrida Madre Run e a Corrida Damas. A instituição tem apostado nessas ações como forma de incentivar o bem-estar e fortalecer o relacionamento com a comunidade.

Serviço

Corrida da OAB-PE

Data: Domingo, 9 de novembro

Horário: Largada às 6h

Local: Shopping Recife, Boa Viagem

Percursos: 5 km e 10 km

Inscrições: soucorredor.com.br

Com informações da assessoria

