A- A+

brasil Vice-presidente explica que medida de investigação dos EUA não foi só contra o Brasil, foi ampla Segundo Geraldo Alckmin, investigação foi aberta nos 60 países que mais vendem para os Estados Unidos

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou neste sábado (14) que a investigação comercial instalada pelos Estados Unidos que atinge o Brasil foi ampla e que o governo tem o compromisso de combater o trabalho forçado. Ele participa de visita a concessionária da Scania no entorno de Brasília.

"A medida de investigação não foi só contra o Brasil, ela foi ampla. Ela foi aberta para 60 países, e os 60 países que mais vendem para os Estados Unidos. Foi uma decisão que eles tomaram geral. Ninguém tem mais compromisso de combater trabalho forçado do que o governo brasileiro, o governo federal", disse.

Segundo ele, o Brasil inclusive é signatário de tratados internacionais contra o trabalho forçado.

"O governo do presidente Lula tem compromisso com os trabalhadores, tem fiscalização, tem Ministério do Trabalho, faz um esforço enorme de fiscalização para não ter trabalho forçado. É uma medida ampla, geral. E o Brasil tem compromisso. Nós somos signatários de todos os tratados internacionais contra trabalho forçado", completou.

Veja também