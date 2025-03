Vídeo de câmera em capacete flagra assalto a motociclista em SP: 'mata, fiote', diz ladrão

A- A+

Um motociclista flagrou, por meio de uma câmera acoplada em seu capacete, o momento em que foi baleado por assaltantes na zona leste de São Paulo. O vídeo mostra o momento em que o homem estaciona sua moto e é abordado por dois criminosos, que estão em outra motocicleta.



Os assaltantes exigem que a vítima coloque as mãos no guidão e, em seguida, um dos criminosos dá a ordem: "Mata, fiote! Mata". O crime ocorreu em 5 de março, mas a gravação repercutiu nesta semana nas redes sociais. Como o Estadão tem mostrado, a capital paulista tem sofrido com uma onda de crimes violentos - os latrocínios (roubos seguidos de morte) cresceram 23% no ano passado.



É possível ouvir pelo menos três disparos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima foi atingida por dois tiros e encaminhada para o Hospital São Luiz, onde foi atendida. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde do ferido.





A câmera flagrou ainda o momento em que o motociclista consegue pedir ajuda. Ele diz a uma pessoa "assalto, assalto" e é questionado se ele é quem teria feito os disparos, ao que responde: "Não, eu tomei o tiro".



É possível ouvir uma pessoa pedindo para que chamem a ambulância para atender a vítima.



Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante na quarta-feira por roubo de veículo. Na delegacia, o jovem confessou que participou da tentativa de latrocínio contra um vigilante no início do mês na Vila Princesa Isabel. Ele foi encaminhado à Fundação Casa.



De acordo com a secretaria, o adolescente fazia parte de uma quadrilha de roubo de motos. Ele foi abordado na rua Miguel Martins Lisboa, na zona leste, quando os policiais verificaram que a moto na qual estava tinha queixa recente de roubo. Além desse veículo, uma motocicleta foi apreendida. Ambas foram devolvidas para os donos.



O caso foi registrado no 50º DP (Itaim Paulista), que segue as investigações para identificar e prender o segundo criminoso.

Veja também