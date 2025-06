A- A+

BRASILEIRA Brasileira de 48 anos morre ao pular do 4º andar para escapar de incêndio em prédio na Itália Enfermeira dividia apartamento em Milão com outro brasileiro, que não ficou ferido. Polícia apura as causas

Uma enfermeira brasileira de 48 anos morreu, na madrugada desta quinta-feira, 5, ao pular da janela de seu apartamento, no quarto andar de um prédio que estava em chamas, em Milão, no norte da Itália.

Sueli Leal Barbosa saltou quando labaredas e rolos de fumaça já saíam pela janela, segundo testemunhas. Ela foi socorrida com vida, mas não resistiu. Um brasileiro de 45 anos que dividia o apartamento com a enfermeira escapou do incêndio.

A reportagem entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) e aguarda retorno.

De acordo com a polícia milanesa, a brasileira morava no prédio de número 64 da Viale Abruzzi. As chamas começaram por volta da 1 hora da madrugada, no horário local, e se alastraram rapidamente.

Vizinhos foram ouvidos pela polícia e teriam relatado uma discussão entre a enfermeira e o homem antes do incêndio. Ela foi levada em estado gravíssimo ao Hospital Fatebenefratelli, mas não resistiu aos ferimentos.

As causas do incêndio ainda são apuradas. Ao entrar no prédio, os bombeiros teriam encontrado a porta trancada. O brasileiro que morava com a enfermeira e seria seu companheiro foi localizado em um bar próximo do local e levado para uma unidade da polícia de Milão para prestar esclarecimentos. Ele não teve o nome divulgado.

A Viale Abruzzi é uma das avenidas principais de Milão e contorna o centro histórico da capital da Lombardia. Segundo o site italiano Il Sole 24 Ore, o prédio onde aconteceu o incêndio tem sete andares. De acordo com a polícia, todos os moradores do edifício foram evacuados por precaução, retornando às suas casas algumas horas depois.

O quarto andar do prédio, com 12 apartamentos, permaneceu interditado para avaliação das condições de segurança. A unidade de investigação de incêndios da Lombardia foi acionada para investigar as causas do acidente.



Veja também